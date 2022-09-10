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Питерец.ру » Культура » Выставка ««Мифотворчество»»

Выставка ««Мифотворчество»»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В АРТМУЗЕ представят мифы и легенды на линогравюрах

6 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка печатной графики Анастасии Суворовой «Мифотворчество». Воздушные работы в технике линогравюры автор представит лично на вернисаже 13 сентября.

Наша память несовершенна, условия окружающего мира изменчивы, а эмоции и внутренние переживания столь трудно выразимы, что порой чужие истории становятся самым подходящим способом их осознания. Приходится обратиться к мифам, легендам и другим культурным нарративам — чему-то отзывающемуся и понятному каждому, вне зависимости от происхождения и языка, очень общему, чтобы прийти к своему, индивидуальному. К личному мифотворчеству.

Так сражения древних воинов на печатных оттисках являются метафорой сомнений и тревог, устрашающие и прекрасные мифологические существа выступают аллегорией злости и разочарования, непоколебимость рыцарей олицетворяют решимость и отвагу, с которой человек готов ринуться в жизнь. Подвиги из древних сказаний вдохновляют, и образы из древних баллад становятся способом рассказать свою историю. Специфика материала не дает Анастасии Суворовой права на ошибку и неточности. Поэтому четкие и выверенные линии в сочетание с ажурными и узнаваемыми силуэтами стали основным выразительным языком автора.

Анастасия Эдуардовна Суворова родилась в 1992 года в городе Севастополе в семье военного. Окончила факультет станковой и книжной графики в СПГХПА им. А.Л.Штиглица, факультет графики и скульптуры РПГУ им. А.И. Герцена. Член Санкт-Петербургского Союза Художников.

Выставка «Мифотворчество» продлится в АРТМУЗЕ до 6 ноября.

Вернисаж в присутствии автора пройдет 13 сентября в 19:00.

Куратор Марина Гуревич

Источник: Артмуза
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