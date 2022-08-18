26 августа в музее современного искусства АРТМУЗА состоится торжественное открытие выставки «Сентиментальное воспитание» Софии Азархи. Проект состоит из текстильных панно, исполненных в технике ассамбляжа, и графической «Азбуки».

Выставка «Сентиментальное воспитание» готовилась на протяжении четырёх лет. Серия работ вдохновлена трогательными детскими воспоминаниями автора и делится на четыре смысловых серии. На «Книжной полке» мы встречаем любимые сказки нашего детства - «Аленький цветочек», «Шиповник (Спящая красавица)» и «Госпожу Метелицу». В «Комнатах» подглядываем за «Игрушками, оживающими ночью». В серии «Биография» встречаемся с Софией лицом к лицу на «Празднике урожая кукурузы на пришкольном участке». А в «Детском альбоме П.И.Чайковского» со щемящим сердцем переживаем за куклу.

«Практически все ткани, примененные в работе, обладают памятью. Среди них есть антикварные материалы, старинные и просто старые, советские, как, например, школьное коричневое платье. Так же я использовала косметические маски, рабочие перчатки, «старушечьи» чулки в рубчик, натуральную кожу, веревки, гасильные спортивные сетки для хоккейных ворот, сито для шелкографии, пуговицы и многое другое» - рассказывает художница.

София Азархи - художник, сценограф, историк моды. Член СХ России, Заслуженный работник культуры РФ, обладатель Почетного знака Союза дизайнеров РФ «За заслуги в развитии дизайна», диплома ЦВЗ «Манеж» «За лучшую работу года», лауреат Биеннале современного искусства, организованного музеем Ars Nova&AboaVetus г. Турку. Участница более 60-и коллективных выставок, в том числе и Государственном Русском музее, автор 12 персональных выставок. Автор книги «Модные люди». Работы Софии хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга, в собрании мэйл-арта в Музее связи им. Попова, в Санкт-Петербургском музее игрушки, в Музее современного искусства в г. Турку, в собрании театральных эскизов и редких рукописей Государственной театральной библиотеки Санкт-Петербурга.

Выставка «Сентиментальное воспитание» продлится в АРТМУЗЕ до 20 сентября.

Вернисаж в присутствии автора пройдет 26 августа в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич