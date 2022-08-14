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Питерец.ру » Культура » Выставка «Саргофаг для картошки»

Выставка «Саргофаг для картошки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Скульптор Александр Позин отметит своё 65-летие выставкой в АРТМУЗЕ

3 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется ретроспективнаявыставка «Саркофаг для картошки», приуроченная к юбилею Александра Позина.
На вернисаже 9 сентября автор лично представит работы, начиная с 2000 года: фотографии, бронзовое литьё, объекты.
Название «Саркофаг для картошки» возникло благодаря небольшой бронзе, с которой и начался цикл работ, представленных на выставке. Отправной точкой стал эксперимент: художник попробовал окунуть несколько раз картошку в воск и снять форму. Посмотрел, полюбовался и отложил. Через пять лет на пыльной полке нашел высохшую «мумию» картофелины, поместил внутрь ее отформованной прошлой жизни, и так все и началось.
«Возможно, все благодаря «Венере Виллендорфской», которую я увидел в учебнике истории за пятый класс в 1968 году. На картинке была изображена «картофелина с грудью», отдаленно напоминающая грузную женщину. Подпись напоминала, что это Венера из Виллендорфа, — рассуждает Александр Владиславович, — это было еще, то время, когда я считал, что Венера — это Венера. А картошка — это картошка. Но возраст мой менялся, а с ним менялось и мое видение окружающего. Пришло время, и я попал в Эрмитаж, где увидел и обаятельную «ПРА-ВЕНЕРУ», и египетские саркофаги».
Александр Владиславович Позин — советский и российский скульптор — родился в 1957 года в Уфе. Окончил ленинградское художественное училище им. В. А. Серова. Член СХ СССР, член творческого объединения «Деревня художников», участник проекта «Город как субъективность художника». Работы находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Музее игрушки, Музея искусства Санкт-Петербурга, Музее Вадима Сидура, ЦВЗ «Манеж», Музее «Царскосельская коллекция», М.А.D. Gallery (Пфортцхайм), «АRT-MARKETNG» (Москва - Кельн), Музее лжи (Бабе) и в частных коллекциях России, Великобритании, Франции, Германии, Австрии,
США, Швейцарии, Лихтенштейна. Автор памятника «Оставшимся без погребения» и «Формула скорби», монумента «Разрыв», скульптурной группы «Человеческие достоинства и пороки», памятника Ольге Берггольц и др.
Выставка «Саргофаг для картошки» продлится в АРТМУЗЕ до 3 ноября. Вернисаж в присутствии автора пройдет 9 сентября в 19:00.
Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: Артмуза
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