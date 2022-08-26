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Питерец.ру » Культура » В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году»

В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины

В Санкт-Петербурге в Зале-ротонде Информационного историко-научного центра - Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась военно-историческая конференция «От «Кремля» до «Марса»: итоги и причины неудач РККА в 1942-м году».

Целью круглого стола ставились анализ планов командований сторон на ведение боевых действий в 1942-м году, обсуждение вопросов развития военного искусства в 1942-м году, а также обсуждение хода боевых действий и причин неудач Красной армии, выработка рекомендаций по военно-патриотическому воспитанию граждан России и противодействие фальсификации и искажению военной истории.

Модераторами мероприятия выступили руководитель федерального казенного учреждения Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидат исторических наук Александр Букреев и начальник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Эдуард Коршунов.

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