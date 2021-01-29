В Петербурге впервые представлены уникальные материалы о прорыве немецко-фашистской блокады

В Санкт-Петербурге в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась выставка, на которой впервые представлены уникальные документы о прорыве немецко-фашистской блокады.

Среди представленных документов и книг – рассекреченные карты ведения боевых действий Ленинградского фронта, мемуары участников прорыва блокады и анализ боёв, изданный в 1944 г. – первый том сборника статей и документов «Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза» под редакцией директора Ленинградского института истории ВКП(б) С. И. Аввакумова. Второй том издали уже по окончании войны, в 1947 г., под редакцией К. Г. Шарикова. В него вошел в качестве приложения очерк «Обзор боевых действий на Ленинградском фронте за 1943–1944 гг.».

Также экспонируются работа полковника А. И. Кузнецова «Полный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом» в журнале «Военная мысль», материал «Первый из десяти сокрушительных ударов по врагу в 1944 году», опубликованный «Военно-инженерным журналом», статья в «Военном вестнике» в январе 1954 г. полковника В. Стрельникова «Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом».

Представлена вышедшая в свет в 1964 г. фундаментальная научная работа «Битва за Ленинград 1941–1944» была подготовлена коллективом авторов Военно-исторического отдела Генерального штаба: И. П. Барбашиным, А. И. Кузнецовым, В. П. Морозовым, А. Д. Харитоновым, Б. Н. Яковлевым. Характерно, что ранее, в 1956 г., практически все они участвовали в подготовке сборника статей «Важнейшие операции Великой Отечественной войны» под общей редакцией доктора исторических наук полковника П. А. Жилина, заслужившего высокую оценку специалистов. Полковник А. И. Кузнецов подготовил для того сборника статью именно о ликвидации осады Ленинграда («Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом – первый удар»). Некоторые из авторов опубликовали солидные монографии. Иван Петрович Барбашин и Александр Дмитриевич Харитонов в 1958 г. выпустили небольшую по объему, но содержательную книгу «Боевые действия советской армии под Тихвином в 1941 году». А. Д. Харитонов в 1960 г. издал монографию «Гумбиненский прорыв (Гумбиненская операция 28-й армии – янв. 1945 г.)». Позже, в 1965 г. он выпустил книгу о Дороге жизни – «Легендарная ледовая трасса».

Авторы книги использовали широкий круг архивных источников, в том числе ранее в научный оборот не вводившихся, очень подробно рассмотрели основные события борьбы за Ленинград в 1941–1944 гг. В качестве приложения к исследованию был опубликован целый сборник карт и схем.