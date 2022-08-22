Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья (LEFF) открылся в Петербурге

В киностудии «Лендок» 21 августа состоялось торжественное открытие Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. На церемонии открытия присутствовали руководители киностудий стран СНГ: Баходыр Адылов(«Узбекфильм»), Махмадсаид Шохиён(«Точикфилм»), Акжолтой Бекболотов(«Кыргызфильм» им. Т. Океева).

С вступительным словом на сцене выступили генеральный директор киностудии «Лендок»Алексей Тельнов, руководители киностудий стран СНГ, которые объявили открытым фестиваль LEFF. Смотр этого года посвящён юбилею «Лендока» – в этом году одна из старейших киностудий России отмечает свой 90-летие.

Одной из главных задач кинофестиваля LEFF является укрепление связей и развитие взаимодействия с кинематографистами из стран ближнего зарубежья.

Фильмом открытия стала картина российско-узбекистанского производства «Солнце на вкус» (2021 г., реж. Эльдар Салаватов). Это история московской семьи, столкнувшейся с чередой невероятных приключений во время поездки в Узбекистан. Одну из главных ролей исполнил актёр Андрей Мерзликин.

Для гостей фестиваля выступил музыкальный коллектив Amplified Maze. В составе ЗолтанРеналди (бас-гитара), Евгений Дмитриев(ударные), Игорь Ботвин (виолончель), и композитор, пианист, народный артист Кабардино-Балкарской республики Мурат Кабардоков(фортепиано).

Напомним, что мероприятия, посвященные 90-летию открытой киностудии «Лендок», проходят в Санкт-Петербурге 21-24 августа. Участниками и гостями выступили представители органов государственной власти, главы киностудий, продюсерских центров России и стран ближнего зарубежья, руководители онлайн-платформ, режиссёры, продюсеры, кинокритики и журналисты.

Организаторы подготовили деловую и культурно-развлекательную программу, в числе которых – Питчинг для совместного производства стран СНГ, Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ, показы фильмов «золотых коллекций» стран ближнего зарубежья и т.д.

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Организаторы – открытая киностудия «Лендок», продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Министерства культуры РФ.

Информационные партнёры – Агентство культурной информации, «АртМосковия», Гильдия неигрового кино и телевидения, «Джейран Медиа», «Кинобизнес сегодня», «Кино-Театр.Ру», «Работники ТВ», «Резонанс Азия», медиахолдинг«Цифровое телевидение», CinePromo, Cinemaplex, Plov.tj, телеканал Shot TV, а также Союз кинематографистов России, ИАЦ МГУ и журнал Министерства культуры Азербайджанской Республики «Медениййет».