Выставка «Город и Мы..»

В персональном проекте ставропольской художницы для Артмузы – искусство иллюстрировать быт и простоту мира, окружающей среды. В графике сухой пастелью каждый зритель узнает образы из своих воспоминаний.

Эстетика городской среды, многоэтажки и спальные районы стали предметом интереса Екатерину Сытниковой, художника из Ставрополя. Ностальгия по детству, по звукам гитары у парадной, бесконечным кошкам и их кормильцам. Автор ловит ощущение индивидуальности в большом муравейнике, названным домом миллионами людей, благодаря которому в, казалось бы, незамысловатом каждый сможет считать что-то своё, потаённое. Авторская техника сухой пастели на наждачной бумаге придает графике Екатерины легкость и пробуждает чувства рефлексии о давно минувших днях и настоящем, покой и умиротворение.

Художница работает в технике сухой пастели с 2020 года, продолжает развиваться и искать новые подходы к раскрытию материала в творческом процессе. Живет в Ставрополе, закончила художественное училище, но полноценно заниматься изобразительным искусством начала не сразу. Пройдя свой путь, она открывала новые горизонты для себя, сейчас активно участвует в городских и краевых выставках, художественных мероприятиях.

ЕКАТЕРИНА СЫТНИКОВА

ГОРОД, ГДЕ МЫ..

9 июня – 6 сентября 2022

Галерея «У Золотой лестницы», 4 этаж

Графика, 0+