Выставка художницы Екатерины Шмелевой

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» приглашает петербуржцев на открытие выставки молодой художницы Екатерины Шмелевой. В основе экспозиции керамические объекты: блюда и вазы.

Тема выставочного проекта – образы известных русских художниц в портретах и автопортретах. С их помощью автор исследовал факторы, отражающие становление и самоидентификацию русских художниц конца XIX-XX вв.: Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Ольги Розановой, Варвары Степановой, Любови Поповой, Татьяны Мавриной.

Через работу с образами художниц раскрывается тема, касающаяся каждого из нас: влияние контекста жизни на личность. Зритель вновь обратится внутрь себя и проанализирует, как происхождение, любовные и дружеские связи, политический и исторический фон влияют на восприятие себя в мире.

Автор, будучи не только художницей по керамике, но и исследователем-социологом, приглашает всех принять участие в эксперименте: составить свой автопортрет из керамических элементов. Созданные автопортреты гостей будут становиться частью экспозиции.

[авто] ПОРТРЕТы известных художниц позволят по-новому взглянуть на их профессиональную и личную жизнь, а отображение их образов в керамике подтолкнет гостей к размышлениям на тему бесконечности форм самоидентификации.

Об авторе

Екатерина Шмелева окончила факультеты социологии в СПбГУ и Французском университетском колледже, факультет дизайна в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Керамическому искусству обучалась на курсе по художественной керамике. Неоднократная участница фестивалей Ceramania.

Открытие 4 марта в 18 часов, презентация автора в 19 часов. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, 31.