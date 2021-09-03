Музей Эрарта представляет выставку живописных произведений и пастелей Лоры Малышевой — окно в причерноморский Эдем, полный первобытной неги

Невозмутимое созерцание как ключ к тихой радости

Эксперименты с техникой горячей эмали

Мерцающие насыщенные цвета, добытые жаром обжиговой печи

Выставка «У окна» объединяет живописные произведения и пастели, созданные Лорой Малышевой за последние тридцать лет. Искусство художницы можно сравнить с красочным полуденным сном, забывшись которым усталый человек XXI века наконец может вкусить отдых и покой. Наблюдая за миром из привычного и безопасного пространства родного дома, автор распахивает перед нами окно в причерноморский Эдем, полный первобытной неги.

Родившаяся в семье художника, Лора Малышева решила пойти по стопам отца. Она окончила Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова, а затем продолжила обучение в Ленинграде. Хотя профессиональное сообщество Петербурга по достоинству оценило мастерство Малышевой, подлинную зрелость искусство автора обрело в родной Одессе, куда художница была вынуждена вернуться по семейным обстоятельствам. Там, под изобильным солнцем, она начала экспериментировать с горячей эмалью — техникой, требующей огромного терпения и труда. Свойственные эмали интимность и лиричность звучания привнесли в творчество Лоры Малышевой ощущение легкости бытия.

Насыщенный и яркий цвет, добытый жаром обжиговой печи, мерцает, словно солнечный блик на водной глади. Световой поток струится по плоскости, сверкают снежные шапки гор, сквозь синие грозди винограда поблескивает розоватая медь. С благородной сдержанностью лиц, ритуальной плавностью жестов прекрасные южанки накрывают пиршественные столы. Мы видим их на прогулке или за беседой, иногда — в сопровождении алебастрово-белых агнцев, черных как смоль собак, пестрых наседок. Прямодушный символизм не требует расшифровки: несмотря на очевидное родство с эстетикой Возрождения, работы Лоры Малышевой не экзаменуют зрителя на насмотренность. Рай явлен, он существует, и чтобы увидеть его, необязательно отправляться в далекое и опасное путешествие. Иногда достаточно просто посидеть у окна, как это делает автор-наблюдатель: возможно, именно в невозмутимом созерцании кроется источник спокойствия и тихой радости.

Даты проведения выставки: 8 сентября 2021 — 28 ноября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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