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Питерец.ру » Культура » Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»

Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В феврале художник Борис Зинкевич представит в Артмузе любовь, мифическую и реальную.

Любовь в простоте и непосредственности: в феврале художник Борис Зинкевич, известный своим оригинальным стилем воплощения сюжетов о вечном, представит в Артмузе любовь, мифическую и реальную.

Любовь — неисчерпаемая тема в искусстве, именно к ней, вслед за ветхозаветными мудрецами, обращается и петербургский автор Борис Зинкевич. Уникальный стиль, игривость героинь и героев — визитная карточка художника; его работам, по признанию зрителей, хочется верить; и рассматривать их, улыбаясь как-то внутрь себя. Его сюжеты о любви — как истории с открытым финалом, оставляющим с вопросами без ответов: есть ли любовь, и, если есть, — вечная или конечная? Правильно ли говорить о ней или стоит молчать? Любовь сваливается на человека просто так, или он должен ее заслужить?

Художник Юрий Гусев, близкий друг Зинкевича, замечает: «Среди многочисленной его суммы работ есть шедевры пронзительной силы, как говорится — образ и цвет. Образ — совсем не реальность, и цвет — не натура». Художник виртуозно изображает химию, происходящую между мужчиной и женщиной, будь то всепоглощающая страсть, молчаливое взаимопонимание или игры с огнем. Женские персонажи часто предстают объектами поклонения, являются осью композиции, вокруг которой происходят некие движения мужских образов. И если на одной из работ Зинкевича мужички в тельняшках воруют Русалку, мирно купающуюся в озере, то на другой равноправие восстанавливается и уже амазонка куда-то тащит охапку парней.

Борис Зинкевич — член Союза художников России с 1990 г., член IFA с 2010 г. Участвует в выставках с 1982 года, произведения находятся в собрании Министерства культуры России (Москва), Музея истории Санкт-Петербурга, коллекциях современного искусства ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург), российских государственных художественных музеев и в частных собраниях за рубежом. Его персональная выставка в Артмузе доступна ежедневно со свободным входом и откроется вернисажем в присутствии автора 4 февраля. Куратор — Марина Гуревич.

3 февраля – 29 марта 2022

Вернисаж 4 февраля в 19-00 (пт)

Галерея «Течение», 3 эт.

Живопись, 16+

Источник: Артмуза
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