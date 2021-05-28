Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»

«Дети — главные повелители лета, сама его суть» — на выставке художницы Маши Пировских зрители получат возможность взглянуть на лето глазами ребенка.

Маша Пировских — книжный иллюстратор и комиксистка из Петербурга. «Детская» художественная призма была выбрана ей из-за определенной чистоты восприятия, ауры радости и непрекращающейся игры. Главной же задачей в творчестве художницы можно считать сохранение определенного тепла, возможность передачи эмоций через повседневные элементы реальности.

Вдохновением для Марии стали воспоминания о жизни на Балканах и общение с маленькой дочкой — главной героиней рисунков и проводником в мир ощущений и смыслов.

Из своего же детства Маша помнит в основном только летние мгновения. Ее персональная выставка — это попытка оформить личные переживания в выставочный проект и вернуться, вместе со зрителем, в самое счастливое время.

МАША ПИРОВСКИХ

ИЗ ДЕТСТВА

Графика

5 июня – 2 сентября 2021 г

Вернисаж 8 июня (вт) в 19-00

Галерея «Бизнес-арт», 3 эт. О+