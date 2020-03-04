Выставка «Геометрия любви»

С помощью своего символического языка автор хочет донести через геометрические образы простую и давно известную истину существования: доверие, принятие, открытое сердце, чистые помыслы и действие, объединяющее все эти понятия - любовь. Вот основа для здоровой и продуктивной жизни человечества - творения разных форм существования.

По мнению художника, мы живём в период перехода на новый виток эволюционного восхождения. Большинство низкочастотных форм завершают свой опыт на этой планете. И от выбора каждого из нас зависит дальнейшая судьба человечества. Чистота нашего сознания, мысли и эмоции, напрямую влияют на здоровье человека и, как следствие, на здоровье всего человечества. Земля - единый организм, состоящий из уникальных клеток каждого человека.

Музей современного искусства АРТМУЗА

Conceptual art, дизайн

5 марта - 30 марта

Вернисаж: 5 марта в 19-00

Галерея «Улица Малевича», 3 эт., 0 +