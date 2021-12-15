Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта

С 18 по 24 декабря в арт-пространстве 1.201ASC (Кожевенная, 34) пройдет выставка EPISODE 1 от коллектива ARTLETIKA studio. Экспозиция объединит более 50 работ разного формата, созданных художниками студии и их друзьями, и станет началом нового арт-проекта — регулярной серии выставок студии.

Куратором выставки стал Миша Верт — мультидисциплинарный художник родом с Дальнего Востока. Сейчас Миша живет и работает в Санкт-Петербурге. Его работы непросто определить одной категорией, он любит эксперименты, новшества и не останавливается в поиске собственного визуального языка. Постоянный участник стрит-арт фестивалей и групповых выставок по всей России. Кроме того, Миша был участником проекта, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса: с командой других художников он создал самый большой в мире рисунок, который светится в темноте.

Для реализации коммерческих проектов в 2016 году была основана студия ARTLETIKA. Команда состоит из универсальных профессионалов и востребованных современных художников, к которым по надобности присоединяются разные узконаправленные специалисты или приглашенные художники с уникальным стилем. На счету студии работа с такими брендами, как BMW, ВКонтакте, Tele 2, Буше, Пятница!, Л'Этуаль, Lexus, Reebok и многими другими.

На выставке EPISODE 1 будет представлено более 50 художественных работ разного формата, созданных 16 художниками: NADYA O, ДЕНИС DENDY, POLINA OKEAN, MISHA VERT, MIША МАСК, RUSLAN MARKA, LEONID TYAPTIN, STANISLAV DANGE, STAS BAGS, MARK ROX, SOCHNYY NEALS, SERGEY IMAN, KARTEL, AZAT NURGALEEV.

«Эта выставка — презентация художественного потенциала студии ARTLETIKA: многообразие стилей, техник и разнопланового видения художников нашей мастерской.

Все работы собраны в несколько серий, каждая из которых по-своему раскрывает авторов через возможность экспериментировать. Используя ресурсы, таланты и многолетний опыт студии, мы планируем провести качественное культурное мероприятие как завершение и яркий акцент выставочного сезона 2021», — отмечает Миша Верт.

Арт-резиденция 1.201ASC, где пройдет выставка, основана художником Мишей Вертом и предпринимателем Сергеем Александровым. Пространство поддерживает российское художественное комьюнити, проводит персональные и групповые выставки начинающих и известных авторов, лекции, воркшопы и арт-ярмарки.