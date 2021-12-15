ента новостей

15:50
В Ленобласти начали процедуру изъятия земель в Кудрово для строительства новой дороги
15:43
Россельхознадзор выявил нарушение при ввозе более 20 тонн консервированного тунца
14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
13:53
Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме
13:50
Немецкая полиция провела рейды в Саксонии по делу о «заговоре антиваксеров»
13:43
В Ленобласти на пожаре пострадала пенсионерка
13:32
В Петербурге сожгли квартиру бизнесмена
13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
13:08
В Петербурге «заминировали» метро и квартиру в несуществующем доме
09:40
Hyundai расширяется
08:59
Вакцинация продолжается
08:44
Взаимодействуем с корейцами
14:22
7 человек погибли в результате ДТП в Венгрии
14:17
Петербуржцы сдали почти 100 литров крови в день рождения «Фонда Доноров»
12:29
В результате нападения боевиков в индийском Сринагаре трое полицейских убиты, 11 ранены
12:00
В центре Петербурга на женщину упала сосулька
11:22
В Ленобласти мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку
10:52
Перенесите QR-коды!
10:38
Маски не защитят от омикрона?
09:26
Неверно оформляли куриное филе
19:14
Права неофициально переболевших соблюдены!
18:59
Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море
18:52
Британия борется с «приливной волной» Омикрона
18:43
Что с каникулами?
18:43
«Динамо» смогло сыграть с «Зенитом» вничью, борьба за чемпионство продолжается
18:42
«Диалоги с Героями»: в Петербурге прошла встреча с военным летчико
18:28
Хельмут Ньютон в Эрарте
17:21
Ох уж этот гололед!
14:43
На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур
13:39
Роман Плугин подписал приказ о наказании 18 сотрудников УЭБиПК
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта

Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
google
В арт-пространстве 1.201ASC (Кожевенная, 34) пройдет выставка EPISODE 1 от коллектива ARTLETIKA studio.

С 18 по 24 декабря в арт-пространстве 1.201ASC (Кожевенная, 34) пройдет выставка EPISODE 1 от коллектива ARTLETIKA studio. Экспозиция объединит более 50 работ разного формата, созданных художниками студии и их друзьями, и станет началом нового арт-проекта — регулярной серии выставок студии.
Куратором выставки стал Миша Верт — мультидисциплинарный художник родом с Дальнего Востока. Сейчас Миша живет и работает в Санкт-Петербурге. Его работы непросто определить одной категорией, он любит эксперименты, новшества и не останавливается в поиске собственного визуального языка. Постоянный участник стрит-арт фестивалей и групповых выставок по всей России. Кроме того, Миша был участником проекта, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса: с командой других художников он создал самый большой в мире рисунок, который светится в темноте.
Для реализации коммерческих проектов в 2016 году была основана студия ARTLETIKA. Команда состоит из универсальных профессионалов и востребованных современных художников, к которым по надобности присоединяются разные узконаправленные специалисты или приглашенные художники с уникальным стилем. На счету студии работа с такими брендами, как BMW, ВКонтакте, Tele 2, Буше, Пятница!, Л'Этуаль, Lexus, Reebok и многими другими.
На выставке EPISODE 1 будет представлено более 50 художественных работ разного формата, созданных 16 художниками: NADYA O, ДЕНИС DENDY, POLINA OKEAN, MISHA VERT, MIША МАСК, RUSLAN MARKA, LEONID TYAPTIN, STANISLAV DANGE, STAS BAGS, MARK ROX, SOCHNYY NEALS, SERGEY IMAN, KARTEL, AZAT NURGALEEV.

«Эта выставка — презентация художественного потенциала студии ARTLETIKA: многообразие стилей, техник и разнопланового видения художников нашей мастерской.
Все работы собраны в несколько серий, каждая из которых по-своему раскрывает авторов через возможность экспериментировать. Используя ресурсы, таланты и многолетний опыт студии, мы планируем провести качественное культурное мероприятие как завершение и яркий акцент выставочного сезона 2021», — отмечает Миша Верт.

Арт-резиденция 1.201ASC, где пройдет выставка, основана художником Мишей Вертом и предпринимателем Сергеем Александровым. Пространство поддерживает российское художественное комьюнити, проводит персональные и групповые выставки начинающих и известных авторов, лекции, воркшопы и арт-ярмарки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-03-2021, 14:49
В Петербурге состоится арт-квартирник, организованный современными художниками
3-08-2021, 14:07
Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной
8-06-2021, 19:45
Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной
7-06-2021, 14:33
Выставка «Лабиринты времени»
7-02-2020, 13:52
Выставочный проект «Формы движения»
31-08-2021, 13:39
Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
163
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
0
159
13-12-2021, 12:38
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок
0
264
10-12-2021, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
Наверх