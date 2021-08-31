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Питерец.ру » Культура » Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте

Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Резидентом нового креативного кластера Вавилов Лофт стал российский художник Покрас Лампас.

Резидентом нового креативного кластера Вавилов Лофт стал российский художник Покрас Лампас. В пространстве расположится его личная мастерская, где художник создает свои работы и проводит фотосессии.

Я очень люблю Василеостровский район и слежу за новыми проектами и инициативами. Сейчас моя основная студия находится по адресу 1-я линия В.о., 34 и совмещает функции шоурума, тату студии и художественной мастерской.

Конечно, узнав о новом пространстве так близко к моей студии я решил расширяться – так как люблю формат креативных кластеров, и предпочитаю быть в числе первых арендаторов – не просто снимая площадь под свои проекты, но и взаимодействуя с культурной жизнью пространства, локальными сообществами и представителями творческих индустрий.

Покрас Лампас – один из самых ярких представителей современной каллиграфии, основателя нового направления в искусстве — Calligrafuturism. Покрас работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей.

Художник совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перфомансами и стрит-арт фестивалями. Создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

Вавилов Лофт — крупнейшее общественное пространство Петербурга, расположенное в исторической части города. Кластер открылся весной 2021 года и активно заселяется представителями малого бизнеса. В развитии проекта принимают участие локальные дизайнеры, архитекторы, художники и урбанисты. 

Кластер занимает здание Института оптики им. Вавилова на Кадетской линии ВО, 5 корп. 2Д. Построено по проекту архитектора «Ленпроекта» С. Евдокимова в 1946–1952 стиле сталинской неоклассики.  Центральную часть здания украшает ротонда, а фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера. В интерьере сохранились исторические ряды скамей, кафедра и балюстрадное ограждение лестниц. 

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