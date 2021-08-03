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Питерец.ру » Культура » Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной

Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной

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Опубликовал: Вадик Котов
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В арт-пространстве 1.201asc (Кожевенная,34) пройдет выставка «Вертикальное отдаление»

С 27 по 31 августа в Санкт-Петербурге в арт-пространстве 1.201asc (Кожевенная,34) пройдет выставка «Вертикальное отдаление», на которой 12 современных художников представят свои работы. Организаторы группового проекта — White Room Foundathion и арт-пространство 1.201asc. Вход на выставку – свободный.

Цель проекта — формирование диалога между художниками из Москвы и Санкт-Петербурга. Тема выставки — институциональная критика. Экспозиция является интермедиальной по своей сути: объекты, живописные и мультимедийные работы говорят со зрителем на чувственном уровне восприятия. Вносимый в «выставочное пространство» объект, согласно странной инверсии, начинает сам «оформлять» пространство и корректировать его законы.

Для художников проекта важно продемонстрировать, что они не являются оппозицией для институций, — они и есть институт. Вопрос лишь в том, какая мы организация, какие ценности мы институционируем, какую практику поощряем, к каким целям мы стремимся. Поэтому именно художники должны задавать себе вопросы о сложившейся системе ценностей и практик, составляющей современный мир искусства. Теперь пространство не является местом, где происходят события — это события заставляют пространство произойти.

Среди художников, предоставивших свои работы: Андрей Андреев, Иван Туголуков, Соня Бондарева, Ольга Елисеева, Ксения Зак, Мария Кокунова, Сергей Колосов, Олеся Лавриненко, Руслан Марка, Наташа Перова, Никита Раевский и Борис Чайка.

Куратором выставки выступает Виктория Гасанова.

«В проекте “Вертикальное отдаление” для нас было важно реконструировать выставочное пространство, ведь это влияет на контекст, в котором встречаются современное искусство и зритель», — комментирует она предстоящее событие.

Информационная справка:

Фонд развития культуры и искусства «White Room» — независимая некоммерческая организация, направленная на поддержку и развитие современного искусства. Благодаря деятельности White Room Foundation в период с 2017-2021 год были проведены регулярные выставки, резиденции, презентации, лекции и спектакли, public talks, музыкальные события и фестивали с участием более 170 художников, музыкантов, кураторов и теоретиков искусства.

Проект 1.201ASC — пространство, созданное для художников, кураторов и продюсеров, которые ищут новые возможности для сотрудничества и создания неожиданных решений в сфере современного искусства, а также выходы на новые аудитории. Здесь организуют выставки и мероприятия в онлайн и офлайн форматах и помогают продвигать современное искусство.

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