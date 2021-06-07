Выставка «Лабиринты времени»

Музей Эрарта представляет первую в Петербурге выставку Миши Шаевича Брусиловского — одного из самых заметных российских художников второй половины XX века

Превращение повседневной рутины в возвышенную легенду

Странствие по петлям и лабиринтам Времени

Автор, получивший признание на родине и за рубежом

Миша Брусиловский (1931–2016) — знаковая фигура уральского искусства. Родившийся в Киеве, Миша впервые оказался на Урале, в эвакуации, еще в детстве. После окончания Академии художеств в Ленинграде он по распределению попадает в Свердловск, где живет и работает — с перерывами на Париж и Нью-Йорк — более пятидесяти лет. С именем Миши Шаевича связано оживление и обновление творческой атмосферы Свердловска — Екатеринбурга: вместе с друзьями он совершил «Брусиловский прорыв» в местной художественной жизни, а дружеский круг автора быстро стал центром творческой мысли и эстетического эксперимента.

В ряду шестидесятников Брусиловский — художник особенный: стилистически узнаваемый, умеющий преобразить повседневность в притчу, а факт истории — в глобальный миф. Среди близких автору тем — бурная история ХХ века, библейские сюжеты, античные мифы и картины повседневной жизни, увиденные из глубины времени. В обыденном ему удавалось обнаружить извечные сюжеты. Если судить о художнике по его картинам, где прошлое, настоящее и будущее сходятся в странной достоверности, то Брусиловский — талантливый сталкер по петлям и лабиринтам Времени. Выставка в музее Эрарта как раз о том, как творчество преображает рутину в возвышенную легенду, в притчу.

Миша Шаевич — один из немногих российских художников второй половины ХХ века, получивших признание за рубежом. Его работу «1918» показывали на Венецианской биеннале в 1966 году, а в 1989-м в Париже с большим успехом прошла персональная выставка автора. В связи с ней французская пресса упоминала имя Брусиловского в одном ряду с такими русскими художниками, как Илья Кабаков и Эрик Булатов. Признание ждало его и на родине. В 1986 году снимается запрет на Брусиловского, в Екатеринбурге и Москве проходят его выставки. Художник становится лауреатом премии «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», получает звание заслуженного художника России и почетного академика Российской академии художеств.

До настоящего момента работы Брусиловского можно было увидеть в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Москве, Париже, Лондоне, Пекине, Шанхае, Гонконге, Берлине, Венеции. А теперь возможность познакомиться с ними поближе появилась и у петербуржцев.

09 июня 2021 — 08 августа 2021

Выставочное крыло, 4 этаж

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2