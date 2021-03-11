В Петербурге состоится арт-квартирник, организованный современными художниками

20марта 2021 года с 19:00 до 22:00в арт-пространстве 1.201asc пройдет арт-квартирник. Арт-квартирник организовывает ArtletikaStudio-команда востребованных современных художников. На мероприятии гости смогут показать свои скетчи и работы художникам, обсудить их внутри арт-сообществаили создать что-то новое прямо на месте.

«Мыхотим воссоздать атмосферу мастерской, где авторы общаются другс другом в процессесоздания новой работыи показывают свои идеи, чтобы гости смогли заглянуть за ширму порой недостижимой жизни художников.» - Миша Верт, сооснователь пространства 1.201ascи руководитель ArtletikaStudio.

Мы предусмотрели разные по вовлеченности взаимодействия: вы сможете как активно принимать участие в творческом процессе, так и наблюдать и вдохновляться со стороны, расслабляясь вчилаут-зонес панорамными окнами на Финский залив.

Вход на арт-квартирник с 19:00 до 22:00 бесплатный.

После 22:00пространство трансформируется в танцевальную площадку, где будет оборудована диджейская станция, для проведения вечеринки Funky Urban!

Адрес: Кожевенная линия, д. 34