Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров

11 сентября в 16:00 в Ресурсном центре «Штаб-квартира» пройдёт второй из «Концертов доброты» - серии мероприятий Фонда «Страна помогает», направленных на развитие и поддержку донорства костного мозга.

Для молодёжи выступят Ника Гаврилова и Антон Верстовский из Камерного оркестра «Карелия». Музыканты исполнят любимые хиты и новые песни, а также ответят на вопросы зрителей.

Во избежания риска коронавирусной инфекции будет проведена трансляция, которую все желающие смогут посмотреть в группе ВК Фонда «Страна помогает» (https://vk.com/strana_pomogaet).

Мероприятие организовано Фондом управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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