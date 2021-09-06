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Питерец.ру » Культура » Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров

Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров

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29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
11 сентября пройдёт акустический концерт Камерного оркестра «Карелия» в поддержку доноров костного мозга

11 сентября в 16:00 в Ресурсном центре «Штаб-квартира» пройдёт второй из «Концертов доброты» - серии мероприятий Фонда «Страна помогает», направленных на развитие и поддержку донорства костного мозга. 

Для молодёжи выступят Ника Гаврилова и Антон Верстовский из Камерного оркестра «Карелия». Музыканты исполнят любимые хиты и новые песни, а также ответят на вопросы зрителей.

Во избежания риска коронавирусной инфекции будет проведена трансляция, которую все желающие смогут посмотреть в группе ВК Фонда «Страна помогает» (https://vk.com/strana_pomogaet).

Мероприятие организовано Фондом управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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