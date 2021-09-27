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Питерец.ру » Культура » Михаил Семёнов из группы «Декабрь» выступил с концертом в поддержку донорства костного мозга

Михаил Семёнов из группы «Декабрь» выступил с концертом в поддержку донорства костного мозга

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На прошлой неделе состоялся акустический «квартирник» Михаила Семёнова в поддержку донорства костного мозга

В минувшую субботу в Ресурсном центре «Штаб-квартира» состоялся благотворительный концерт Михаила Семёнова. Это третье выступление в рамках проекта «Концерты доброты», организованное Фондом «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Артист поздравил сотрудников Фонда с праздником - в день выступления Фонду «Страна помогает» исполнилось три года. После небольшой вводной информации о важности донорства костного мозга началось выступление. В перерывах между песнями зрители задавали Михаилу Семёнову вопросы, а тот отвечал. На вопрос, почему музыкант поддерживает донорство костного мозга, Михаил ответил: «Считаю, это важное и благородное дело. Поделиться частью себя во имя спасения другого, незнакомого человека, это по-настоящему сильный поступок. Доноры костного мозга заслуживают отдельного уважения, так как с помощью трансплантации стволовых клеток можно вылечить очень серьёзные заболевания».

Операторы Фонда провели онлайн-трансляцию выступления, которую посмотрели более 33 тысяч человек. После концерта Надежда, одна из зрительниц, поделилась впечатлениями. «Я рада, что послушала душевные песни Михаила Семёнова и заодно стала частью важного дела. Обязательно посещу ближайшую акцию по вступлению в регистр», - сообщила она.

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