Музыканты Tequilajazz поддержали доноров костного мозга

В минувшую среду в Особняке «Пальма» прошёл первый из «Концертов доброты» — нового проекта, организованного Фондом «Страна помогает» в поддержку доноров костного мозга. Для молодёжи выступил Евгений Фёдоров — легенда отечественной рок-музыки, лидер групп Tequilajazzz, Zorge и Optimystica Orchestra. Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Выступление открыл Дмитрий Кацуба, директор Фонда управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает». Дмитрий рассказал о важности донорства костного мозга для лечения онкологических заболеваний, а также о том, как стать донором костного мозга: «Для этого нужно сдать пробирку крови на 9мл, заполнить анкету — и вы в регистре. Если ваш фенотип совпадёт с человеком, которому нужна помощь, вы сдаёте кровь, обогащённую кроветворными клетками. Это безопасная процедура, благодаря которой лечится до 80 процентов онкологических заболеваний».

В промежутках между песнями зрители задавали вопросы оффлайн и онлайн, а Евгений отвечал на самые интересные из них. Музыкант рассказал о том, почему поддерживает благотворительные проекты: «Я и мои друзья с удовольствием участвуем в благотворительных мероприятиях, потому что часто видим результаты этой деятельности». На вопрос, должны ли известные люди заниматься благотворительностью, Евгений ответил: «У знаменитых персон — музыкантов, политиков, поэтов и так далее — больше возможностей привлечь внимание к определённой проблеме. Они не должны этим заниматься, но если занимаются — это круто».

Мероприятие прошло в уютной, доброй атмосфере. После концерта зрители смогли сфотографироваться с музыкантами и пообщаться с ними лично, обсудив не только донорство, но и творчество. «Здорово, что существуют проекты, которые совмещают приятную музыку и познавательную информацию», - поделилась мнением Александра, одна из зрительниц.

Следующий «Концерт доброты» состоится 11 сентября в «Штаб-квартире» на Марата, 31. Для зрителей выступит акустический состав Камерного оркестра «Карелия».

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