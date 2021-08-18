Концерт в поддержку донорства костного мозга

25 августа в 18:00 в Особняке «Пальма» пройдёт акустический концерт-встреча Евгения Фёдорова (Tequilajazzz, Optimystica Orchestra, Zorge) для доноров и волонтёров.

Зрители смогут услышать песни артиста в живом исполнении, задать ему вопросы и пообщаться в неформальной обстановке.

Помимо этого, будет проведена онлайн-трансляция для тех зрителей, кто не сможет посетить выступление.

Мероприятие организовано Фондом управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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