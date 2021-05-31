4 июня в 18:00 в пространстве «Открытые мастерские» состоится выставка-показ работ участников Лаборатории медиапоэзии 101.
Медиапоэзия является жанром литературы, гармонично объединяющим современные технологии и язык. Слушатели Лаборатории экспериментировали с письмом в новых медиа. Всего за 2 месяца обучения было создано более 20 проектов. Например, «БурлюкБот» приглашает к совместному написанию стихов. Гугл-переводчик оказывается средой для создания лирических текстов. С помощью записи экрана можно рассказать целую историю. Чит-коды игр составляют поэтические тексты, а «Телеграм» становится платформой для спектакля-прогулки.
На выставке-показе вы сможете увидеть лучшие проекты Лаборатории медиапоэзии, задать вопросы авторам и открыть для себя новые возможности создания и прочтения текстов в цифровой среде.
Обратите внимание, что для посещения мероприятия обязательна регистрация. Количество мест ограничено.
Программа мероприятия:
18:00 – сбор гостей.
18:00 – 18:30 – экскурсия по выставке.
18:30 – 20:00 – показ и обсуждение работ.
20:00 – 20:30 – фуршет.
Лаборатория медиапоэзии 101 осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в проекте является бесплатным.
Адрес проведения показа: Лиговский пр., 99. Библиотека им. Лермонтова, пространство «Открытые мастерские».
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
4 июня в 18:00 в пространстве «Открытые мастерские» состоится выставка-показ работ участников Лаборатории медиапоэзии 101.