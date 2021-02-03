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Питерец.ру » Общество » Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе

Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе

В последней декаде января 2021 года подведены итоги Всероссийского конкурса по поиску научных, инновационных, производственных групп или коллективов, способных к эффективной реализации перспективных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. Конкурс проходил в три этапа: с 15 июля по 31 октября 2020 года.

Специальной премии конкурсного жюри удостоен авторский коллектив СПбГМТУ за научно-исследовательскую работу «Интеллектуальные системы траекторного планирования и управления движением морских робототехнических систем».

В состав авторского коллектива СПбГМТУ вошли: заведующий кафедрой киберфизических систем, ведущий научный сотрудник и заведующий научно-исследовательской лабораторией киберфизических систем - Антон Жиленков, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории киберфизических систем - Сергей Черный и ассистент той же кафедры, инженер лаборатории киберфизических систем и систем интернета вещей - Игнат Епифанцев.

Проект, разработанный учеными морского технического университета, направлен на получение новых решений в сфере проектирования, создания, настройки и обучения морских интеллектуальных автономных беспилотных систем и их комплексов.

Предложенные решения существенно расширяют функциональные возможности автономных беспилотных систем, снижают ограничения по условиям их применения, а также влияние человеческого фактора, и, вместе с тем, повышают точность, надёжность, отказоустойчивость, энергоэффективность, автономность в принятии решений, а также безопасность и экономическую эффективность выполняемых ими морских операций.

Основной задачей проекта является создание интеллектуальных систем оптимального траекторного планирования в стационарной и нестационарной среде для неполноприводных и неголономных подводных и надводных роботизированных систем.

Особенностью предложенных в проекте решений является применение дифференциально-геометрических подходов в теории управления и моделирования подвижных механических систем в совокупности с методами и технологиями искусственного интеллекта.

Источник: СПбГМТУ
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