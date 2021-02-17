В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков.

Участие бесплатное, отбор – конкурсный. Подать заявку можно до 25 февраля.

В тот же день состоится открытая лекция лаборатории в «Открытых мастерских»

Инстаграм-поэма, книга как дополненная реальность, спам-бот как литературный герой… Новые медиа – новый инструментарий для автора.

Медиапоэзия – это направление литературы, гармонично объединяющее современные технологии и язык

«Участники Лаборатории будут читать и создавать тексты на языке технологий, – рассказывает автор и куратор проекта Лаборатория медиапоэзии 101, со-основатель Международного фестиваля медиапоэзии 101 Дарья Петрова. – Узнают, какие произведения искусства получаются при коллаборации писателей и программистов, ученых, геймеров, smm-специалистов, блогеров, артистов. Каждый может вписать свое имя в историю: сформировать каноны цифровой литературы, изобрести свои законы и жанры, которые формируются прямо сейчас. Я не буду рассказывать «как надо». Мы будем придумывать это вместе с участниками».

Узнать подробности о проекте и задать вопросы куратору Лаборатории можно во время презентации проекта в «Открытых мастерских» библиотеки «Лиговская» 25 февраля в 19:00. Вход по предварительной регистрации .

Занятия «Лаборатории» будут проходить с 15 марта по 15 мая (онлайн+офлайн форматы). Участниками могут стать жители Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 19 лет. Подать заявку на участие необходимо не позднее 25 февраля на сайте проекта.

Ссылка на форму заявки .

Бонусом для всех участников Лаборатории станет итоговая выставка работ и ее презентация на Международной конференции по электронной литературе.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.