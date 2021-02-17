ента новостей

19:30
Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"
19:22
В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков
19:19
В Петербурге простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем
19:17
Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа возросло в 2 раза за последние 5 лет
19:15
Выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия»
19:12
Неблагополучные семьи под особым контролем
17:10
Пятнадцать военных оркестров ЗВО бесплатно выступят для ветеранов, жителей и гостей Санкт-Петербурга
17:09
Богдан Заставный подписал соглашения с Тихвинской Епархией и Императорским Православным Палестинским Обществом
15:17
В Ленобласти можно получить новую ИТ-профессию
15:14
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
15:07
В Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия к силовикам на акции 31 января
11:29
Миронов раскритиковал правила ЗакСа
10:57
Рассекреченные документы об освобождении Заполярья и Норвегии представлены военными историками ЗВО в Санкт-Петербурге
10:50
В Кудрово ограбили банк
10:31
В Ленобласти начался капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи
10:27
Надежда на туризм
10:23
В Петербурге задержали участника ограбления магазина одежды
10:21
В Петербурге циганка сняла порчу за миллион рублей
14:47
В Историческом парке откроется выставка авторского оружия
14:37
Спектакль «Семью восемь»
13:56
В Петербурге задержали молодых людей, стрелявших по витрине магазина 14 февраля
11:01
В Петербурге хулиганы «заминировали» школу
10:45
В Петербурге пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоэтажке
10:41
В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика
10:30
Вице-губернатор Евгений Елин покидает Петербург
09:42
Насколько пополнилась казна?
08:15
Депутаты о пенсиях
23:39
В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане
19:23
Петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»
19:21
В Петербургском клубе пресечена продажа спиртного подросткам
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков

В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Участие бесплатное, отбор – конкурсный. Подать заявку можно до 25 февраля.

В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков.

Участие бесплатное, отбор – конкурсный. Подать заявку можно до 25 февраля.

В тот же день состоится открытая лекция лаборатории в «Открытых мастерских»

Инстаграм-поэма, книга как дополненная реальность, спам-бот как литературный герой… Новые медиа – новый инструментарий для автора.

Медиапоэзия – это направление литературы, гармонично объединяющее современные технологии и язык

«Участники Лаборатории будут читать и создавать тексты на языке технологий, – рассказывает автор и куратор проекта Лаборатория медиапоэзии 101, со-основатель Международного фестиваля медиапоэзии 101 Дарья Петрова. – Узнают, какие произведения искусства получаются при коллаборации писателей и программистов, ученых, геймеров, smm-специалистов, блогеров, артистов. Каждый может вписать свое имя в историю: сформировать каноны цифровой литературы, изобрести свои законы и жанры, которые формируются прямо сейчас. Я не буду рассказывать «как надо». Мы будем придумывать это вместе с участниками».

Узнать подробности о проекте и задать вопросы куратору Лаборатории можно во время презентации проекта в «Открытых мастерских» библиотеки «Лиговская» 25 февраля в 19:00. Вход по предварительной регистрации.

Занятия «Лаборатории» будут проходить с 15 марта по 15 мая (онлайн+офлайн форматы). Участниками могут стать жители Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 19 лет. Подать заявку на участие необходимо не позднее 25 февраля на сайте проекта.

Ссылка на форму заявки.

Бонусом для всех участников Лаборатории станет итоговая выставка работ и ее презентация на Международной конференции по электронной литературе.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-02-2021, 20:38
Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства
31-03-2016, 15:56
Технологии медиа и музыка
24-06-2014, 13:11
 CAPITAL Of NOWHERE
22-03-2015, 07:04
Год литературы стартует в Питере
20-09-2012, 11:45
В Красносельском районе ликвидирована подпольная лаборатория по производству метадона
19-06-2018, 13:34
Подростки лагеря «Нить Ариадны» покажут спектакли на Новой сцене Александринского театра

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
253
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
325
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
255
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
495
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх