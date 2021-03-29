Выставка работ Анатолия Ашенбехера - The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»

Астраханский художник нашел свой стиль в создании картин «без смысла и сюжета». По утверждению Анатолия Ашенбехера, композиция, рождающаяся из самого процесса рисования, позволяет ему работать со сферой бессознательного.

От новичков и спекулянтов на плодородной теме бессознательного Анатолия отличает четко прослеживаемый почерк, 2 художественных образования и ряд черт более субъективного толка: дыры в текстурах на его холстах в действительности напоминают бездны, что-то глубоко личное и тайное.

Нуарный стиль работ Анатолия раскрывается при ближайшем их рассмотрении. Неправильно было бы обойти вниманием интервью художника, где мы слышим почти мессинговское: «Взгляд направлен на черно-белые работы, ваше сознание само подбирает ассоциации в глубинах непознанного Бессознательного, спящего до определенного момента». Это своего рода инструкция, в равных пропорциях распределяющая смысловую нагрузку холстов между плоскостью изображения и внутренним миром зрителя.

АНАТОЛИЙ АШЕНБЕХЕР

The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»

ЖИВОПИСЬ, ФОТОГРАФИЯ

3 апреля – 29 апреля 2021 г

Галерея «Ул.Малевича», 3 эт

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