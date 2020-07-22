Выставка Анатолия Заславского «Избранное»

22 июля Новый музей Аслана Чехоева в Санкт-Петербурге открывается выставкой живописи Анатолия Заславского «Избранное», приуроченной к 80-летию художника.

22 июля Новый музей Аслана Чехоева в Санкт-Петербурге открывается после длительного перерыва персональной выставкой яркого представителя ленинградской школы живописи Анатолия Заславского. Проект «Избранное» приурочен к 80-летию художника и представляет субъективный взгляд Анатолия Заславского на собственное творчество. Анатолий Савельевич Заславский — петербургский художник, куратор, основоположник объединения «Безнадёжные живописцы», продолжающего традиции довоенной ленинградской группы «Круг художников», Школы Сидлина и художников Арефьевского круга. Среди участников группы в разное время были Борис Борщ, Арон Зинштейн, Владимир Яшке, Станислав Короленко, Алла Давыдова и другие. Выйдя за границы всякой нервно реагирующей на вкусы кураторов и арт-критиков актуальности, безнадежные живописцы предоставлены самим себе, своей бескорыстной любви к живописи, включая ее неизменные вековые устои, а именно, создание на плоскости пластического образа с помощью красок и линий, положенных или проведенных живой человеческой рукой.

Живопись Заславского устраняет оппозицию между авангардизмом и традиционностью, фигуративностью и абстракционизмом, примитивизмом и реализмом. Напряжение превращается у Заславского в еще один ресурс живописного языка, переходит на полотна, делая высказывание художника только более выразительным и выпадающим из автоматизма зрительских ожиданий. Заславского не смущает так называемая «вторичность» мотива, цветовой палитры, композиции, темы. Он с удовольствием идет по проторенной дороге, встраивается в контекст уже высказанного, нисколько не боясь затеряться среди великих предшественников. В творчестве Анатолия Заславского проблема новизны уступает место вопросу подлинности художественного высказывания. Подлинное занятие не детерминируется ничем внешним, не сводится к заранее заданным опознавательным критериям, которыми можно оперировать бюрократически-отстранённо, лично не вкладываясь. Единственным индикатором подлинности художественного высказывания становится подлинность эстетической реакции зрителя.

Выставка Анатолия Заславского в Новом музее объединяет работы, не связанные определённой темой или хронологической последовательностью. Главным критерием формирования экспозиции стала субъективность автора.

«Для выставки в Новом музее я отобрал работы, связанные друг с другом по формальным соответствиям, которые я считаю актуальными в данный момент. Эту выставку мне хотелось бы понимать, как разговор с самим собой», — говорит Анатолий Заславский.