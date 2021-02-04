Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства

Этой весной библиотека и арт-резиденция ШКАФ запускает амбициозный проект – лабораторию современного искусства CONTExT для участников от 12 до 17 лет. По замыслу организаторов, это будет постоянно действующая молодежная креативная площадка, на которой каждый участник может высказаться, создать собственный проект и представить его общественности. Общий курс лаборатории будет направлен на изучение взаимодействия текста и искусства.

За два месяца первого лабораторного модуля участники изучат текст Евгения Гришковца «Письма к Андрею. Записки об искусстве», разберутся кто такой современный художник, что такое современное искусство и какие важные понятия определяют искусство сегодня. Групповые занятия будут проходить с марта по май по субботам с 16.00 до 19.00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ (ул. Маршала Тухачевского, д.31) .

Чтобы стать участником лаборатории, достаточно ответить на два вопроса: «Что может быть произведением искусства в ХХI веке?» и «Какие новые жанры в искусстве сегодня появляются?». Форма ответа может быть любой: текст, презентация, видео, фотография, аудиокомментарий и т.д. Короткий рассказ о себе также приветствуется. Заявки принимают до 3 марта по адресу электронной почты shkaflib@kr-cbs.ru с пометкой ЛАБОРАТОРИЯ.

Дополнительная информация по электронной почте shkaflib@kr-cbs.ru, в сообществе арт-резиденции в «ВКонтакте» (https://vk.com/shkaflib) и по телефону 226-87-80.

Участие бесплатное.