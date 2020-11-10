14 ноября в 18.00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ прозвучит, пожалуй, самый библиотечный роман, посвященный ценности книг и культуры в целом. В уникальном мультимедийно-театральном зале библиотеки «Место» театр LIBERT и Социально-художественный театр представят драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту».

451° по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Брэдбери изображает беспросветную картину развития постиндустриального общества. В этом мире будущего, все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по закону.

Вход по обязательной регистрации по ссылке https://shkaf--art-rezidentsiya-b.timepad.ru/event/1472431/ . Посещение библиотеки и арт-резиденции ШКАФ возможно только с использованием средств индивидуальной защиты — маски, перчатки. В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, офлайн-мероприятия проводятся для посетителей в возрасте от 18 до 65 лет.