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Питерец.ру » Культура » Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»

Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В библиотеке и арт-резиденции ШКАФ состоятся драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»

14 ноября в 18.00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ прозвучит, пожалуй, самый библиотечный роман, посвященный ценности книг и культуры в целом. В уникальном мультимедийно-театральном зале библиотеки «Место» театр LIBERT и Социально-художественный театр представят драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту».

451° по Фаренгейту –  температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Брэдбери изображает беспросветную картину развития постиндустриального общества. В этом мире будущего, все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по закону.

Вход по обязательной регистрации по ссылке https://shkaf--art-rezidentsiya-b.timepad.ru/event/1472431/. Посещение библиотеки и арт-резиденции ШКАФ возможно только с использованием средств индивидуальной защиты — маски, перчатки. В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, офлайн-мероприятия проводятся для посетителей в возрасте от 18 до 65 лет.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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