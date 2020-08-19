Стартовало шоу о петербургских художниках «Мы не в музее»

В Санкт-Петербургском музее современного искусства «Музей стрит-арта» состоялась съемка первого выпуска шоу «Мы не в музее». Площадка объединила художников различных направлений и разного профессионального опыта для участия в борьбе за главный приз – масштабный арт-проект с произведениями победителя.

В этот день на съемках впервые встретились все 7 участников шоу и 3 члена жюри – компетентные эксперты в сфере искусства. Ведущий раскрыл задание первого конкурса и установил определенный тайминг – 3 часа и ни минутой больше. Затем произведения представили на оценку жюри. Они обращают внимание на читаемость образа, нешаблонность композиции, остроту тематики работы и т.п.

Всего испытаний будет 3 после каждого жюри выставляют свои оценки, тот, кто получает наименьший балл – выбывает. В финале за главный приз будут бороться три сильнейших участника, но выиграть сможет только один.

«Это шоу рассказывает о том, что в современном мире искусство становится интерактивным. Мы хотим донести мысль, что не обязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к чему-нибудь прекрасному», – Евгения Надеина, продюсер проекта «Мы не в музее».

Шоу будет показано на площадке сервиса Youtube в сентябре этого года.

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Комментирует председатель Комитета Юлия Аблец:

«Проект очень интересный и перспективный, я с удовольствием буду следить за тем, как петербургские художники выполняют задания, ведь у каждого свой уникальный стиль и техника. Наш город можно назвать центром творческой культуры, и здорово, что у молодой команды родилась такая классная идея и она превратилась в полноценный проект. Особенно здорово, что в шоу включен образовательный элемент: мастер-классы про различные стили интересно смотреть и детям, и взрослым. Особенно когда информация подается молодежным доступным языком. Уверена, шоу станет популярным и будет активно развиваться. А мы, конечно, готовы помогать ребятам в воплощении их идей!».