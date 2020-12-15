Новогодний вечер поэтов в Петербурге

Ценители современной поэзии смогут проводить непростой 2020 год заранее – вместе с московской писательницей и поэтессой Марией Волощук, пишущей под псевдонимом Махоша. Увидеть поэтессу вживую и послушать ее выступление можно будет 20 декабря в Северной столице на вечере поэзии от проекта «НеоЛира». Мероприятие пройдёт на территории фешенебельного ресторана «Соседи» по адресу улица Есенина, дом 1, начало в 19:00.

Уходящий 2020 год выдался непростым – он оставил неизгладимые следы в душах людей. Не удивительно, что многие хотят проводить его как можно скорее. Резиденты проекта «НеоЛира » решили поставить добрую точку и проводить мрачный год не 31, а 20 декабря. В этот день любителей поэзии ждет необычный вечер, на котором талантливые лирики Северной столицы прочтут свои лучшие стихотворения. Резиденты проекта надеются, что такое окончание года подарит гостям ощущение тепла и веру в то, что впереди их ждёт яркий и добрый год.

В качестве специального гостя мероприятия выступит московская поэтесса Махоша , недавно выпустившая историю собственной борьбы под названием «Дневник некурящего человека в никотиновой ломке», печальную «Балладу о Розафе» и целый сборник «Махошины сказки». Несмотря на название, сборник адресован не детям, а взрослым, которым, как отмечает поэтесса, сказки бывают ещё нужнее. Открывает сборник произведение «Полночный разговор» – одна из работ, принесших Махоше номинацию на премию «Поэт года» в 2020 году.

«Иногда талантливым поэтам, особенно начинающим, бывает сложно найти свою публику и поделиться творчеством. Зачастую они пишут «в стол» или публикуются в малоизвестных пабликах, где их практически никто не замечает. Проект «НеоЛира» позволяет одарённым литераторам продвигать произведения и находить свою аудиторию. А декабрьский вечер, организуемый артелью «НеоЛира», еще и поможет отпустить этот непростой год – и сделать шаг в будущее, с теплом в душе и новыми целями и надеждами», – поделилась Махоша.

Гостей проекта «НеоЛира» ожидает встреча не только с Махошей. На праздничном вечере выступят приглашённые поэтессы Олеся Олексюк и Надежда Сверчкова, а также поэты-резиденты артели «НеоЛира»: Леонид Ночной, Бывший, Даня Дементьев, Сашка Петров, Мария Вереск, Андрей Манойлов, Груша и Антон Петров. Помимо лириков, на новогодний вечер приглашены финалисты музыкального конкурса «Новая Волна 2019» – группа EF. На сцене также выступит основатель и вдохновитель проекта «НеоЛира» – писатель, композитор и продюсер Антон Тарасов, а ведущим вечера станет поэт Антон Петров.

Зрители смогут не только послушать трогающую за душу лирику, но и поучаствовать в викторине с призами от партнеров вечера – школы английского языка "Chicaga" и магазина "Буквоед".