В Петербурге пройдет литературный конкурс «Битва Лириков»

25 декабря в 19.00 на площадке Opera Concert Club (метро Балтийская) состоится рождественская «Битва Лириков». Избранные питерские поэты прочтут свои стихотворения и сразятся за звание лучшего из лучших. Победитель получит 100 тыс. рублей. Программа мероприятия не ограничивается стихами, также в этот вечер запланированы песни, танцы, стендап и викторина для зрителей. Ведущий мероприятия - Слава Овчаренко.
Артель поэтов «НеоЛира» - проект, созданный Антоном Тарасовым весной 2019 года. Главная задача проекта - помочь даровитым литераторам найти свою публику, сделать их творчество прибыльным и узнаваемым. Первое мероприятие «НеоЛира» провела 27 апреля 2019 года, а 29 июля проект подарил миру первую «Битву Лириков». Уже полтора года резиденты и гости артели выходят на разнообразные площадки города, продвигая поэзию в массы. В этот раз всё будет ещё горячее - 16 поэтов, 4 раунда и огромный приз 100.000 рублей.
Помимо поэтов на сцену выйдут диджей, танцоры, музыканты, группа «Элиарин», участник «Новой Волны» EF и основатель проекта Антон Тарасов. Для зрителей подготовлена викторина с ценными призами.
Мероприятие продлится 4 часа и будет разбавлено получасовым антрактом.