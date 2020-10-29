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Питерец.ру » Культура » V Международный фестиваль искусств «Живой Финский залив»

V Международный фестиваль искусств «Живой Финский залив»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Традиционные ценности в условиях новой нормальности

Международный фестиваль искусств "Живой Финский залив" пройдет в стенах АРТМУЗЫ в третий раз.

Фестиваль показывает тесную связь стран балтийского региона, которые объединены не только историей и географией, но и своими ценностями. Через искусство как универсальный образный язык мы всегда можем понять друг друга.

Нью-Йоркская художница Natalia Koren подготовила специально для этой выставки персональный проект "Время воздуха. Ежедневное вечное", в котором размышляет о взаимозависимости Человека и Природы, симбиозе стихийных элементов и культуры обитания, эклектике постоянного и сиюминутного.

Фестиваль включает в себя культурную программу, экологический праздник для детей и взрослых "День-Тюлень", финалы творческих конкурсов для молодых авторов "Undo Industria" и студенческого конкурса "ARTquatoria".

Куратор фестиваля - Марина Красильникова. Экспозиция займет первый и второй этажи музея.  

Вход СВОБОДНЫЙ.

Галерея «Ц» (1 эт.) – 10 ноября – 13 декабря 2020

«Дизайн-клаб» (2 эт.) – 11 ноября – 14 декабря 2020

«Лекционный угол» (2 эт.) – 12 ноября – 15 декабря 2020

Источник: АРТМУЗА
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