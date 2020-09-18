Выставка классических автомобилей Porsche

19 и 20 сентября RotFront Garage и Севкабель Порт при участии Porsche Club SPB проводят выставку классических спортивных автомобилей Порше, посвящённую 20-летию культовой компьютерной игры «Need for Speed: Porsche Unleashed».

На выставке будет представлена модельная линейка легендарной марки – от заднемоторного Porsche 911 в кузове 930 начала 80-х до 911 в новейшем кузове 992, а также переднемоторные модели 30-40-летней давности.

Помимо фантастических автомобилей, гостей ждёт геймзона Porsche Unleashed, показы рекламных видео Porsche разных лет, музыкальный перфоманс «Симфония Porsche» пианиста и композитора Станислава Чигадаева, концерт «Квинтета четырёх», мастер-класс по управлению заднемоторным спорткаром от пилота Александра Вязьменского, выставка автокартин художника Константина Казанцева, а также детская игровая зона и Porsche Taxi.