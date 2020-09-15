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Питерец.ру » Культура » Студенты из Петербурга стали лауреатами 2 степени на всероссийском соревновании в номинации «Цирковое искусство»

Студенты из Петербурга стали лауреатами 2 степени на всероссийском соревновании в номинации «Цирковое искусство»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Студенты из Петербурга стали лауреатами 2 степени на всероссийском соревновании в номинации «Цирковое искусство»

Студенты ЛГУ им. А.С.Пушкина Даниил Аллес и ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Андрей Кутепов - лауреаты 2 степени в номинации «Цирковое искусство» Оригинального жанра на Российской студенческой весне.

Рассказывает Даниил Аллес: «В 7 лет я хотел гулять, а мама отвела меня на акробатику. И теперь жить не могу без тренировок, это лучше любых прогулок. Я очень много работал, оттачивал навыки: жонглировал предметами, делал парную, групповую акробатику, на мотоцикле катался. Бывало, приходил в магазин, брал яблок и жонглировал, клал обратно и уходил. В основном, люди не понимающе смотрели на это».

С Андреем парень познакомился в цирке. В цирк «Гротеск» в Гатчине Даниила позвали тренироваться, когда увидели, как он выкладывается на занятиях по акробатике.

Кутепов Андрей с 4 лет в цирке, его туда привела сестра, которая сама хотела стать тренером. В 9 лет парень за неделю научился жонглировать, и его отправили на соревнования в Германию. Так что цирковое искусство у Андрея практически в крови. «Даня был любимчиком тренеров. Я думал, если буду работать с ним, на меня будут чаще обращать внимание. А так, из-за моего тяжелого характера тренера меня не любили», - смеется Андрей.

Он старается тренироваться в любой удобный момент: «Люди жонглируют с 10 предметами, а у меня максимально 6. Для того, чтоб делать больше, нужно по 5 часов в день тренироваться. Мне не хватает времени на это. Я постоянно учусь, медик же. Вообще, я живу с одногруппником, я ему что-то рассказываю и жонглирую. В августе, когда были каникулы, мы с Даней много тренили». Также Андрею интересны уличные театры, потому что у артистов в них нет жестких рамок, и, выполняя разные элементы по-новому, появляется много разных креативных идей.

Так, ребята выполнили очень непростой трюк на сцене Российской студвесны – он называется «покойник». Один стоит, а второй стоит на плечах первого вверх ногами и только шеями артисты прикасаются, при этом оба жонглируют, не держась друг за друга.

Идея номера пришла в голову Кутепову, когда он увидел, как девушка держит парня на шее, весящего на 40 кг больше ее. Сначала ребята тренировались, вися на шведской стенке.

Даниил признался после выступления, что встал неровно, а Андрей забыл поднять плечо. «Я ехал вниз головой, но вовремя сориентировался. В сложных ситуациях очень помогает то, что мы за 7 лет совместной работы хорошо научились чувствовать друг друга».

Андрей дополняет: «Это был действительно напряженный момент. Но мы отлично сработали, и жюри не увидели, что что-то пошло не так. Потом Даня залезал на мою шею и чуть не упал, когда пытался удержать баланс, а я вовремя выставил ногу, так что этого тоже никто не заметил, получилось органично, как задуманный элемент».

Ребята отмечают, что все участники Всероссийской студенческой весны в цирковом жанре очень сильные. Среди них – чемпионы России по диабло (это катушка для жонглирования, которую раскручивают двумя палочками с натянутой между ними ниткой), которые как раз и обогнали петербуржцев.

Рассказывает Андрей Кутепов: «Я был очень удивлён, что мы заняли 2 место, ведь до Студвесны мы 2 года не работали друг с другом из-за учебы. И это очень круто, потому что мы обогнали парня, на которого смотрели с открытым ртом. Думаю, мы взяли оригинальностью, потому что никто не жонглирует лёжа».

Даниил отмечает, что в цирке можно пойти куда угодно работать, когда тебя заметят. «Я хочу попасть в Ленинград-центр. Там крутая организация, ты работаешь по контракту. Но для этого надо немного подтянутся», - признается он.

Андрей также хочет работать в цирковой сфере: «Меня вдохновили эти фестивали и девочки черлидерши, они делают те же штуки, которые мы делали в цирке».

В следующем году парни планируют снова покорить Студвесну, и уже по праву занять первое место.

Справочно:

В донской столице завершился фестиваль «Российская студенческая весна». 2000 участников из 70 регионов России показывали свой талант на протяжении 5 дней. В делегации из Санкт-Петербурга целых 5 победителей. Такой результат впервые за всю историю питерской Студвесны. В прошлом году ребята привезли 3 награды, и это было сенсацией. В этом году к радости побед еще одна гордость для Культурной столицы: региональная программа Санкт-Петербурга получила спецприз за оригинальный саундтрек.

Источник: Комитет по молодежной политике
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