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Питерец.ру » Культура » Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны

Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
5 победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны

В донской столице завершился фестиваль «Российская студенческая весна». 2000 участников из 70 регионов России показывали свой талант на протяжении 5 дней.

В делегации из Санкт-Петербурга целых 5 победителей. Такой результат впервые за всю историю питерской Студвесны. В прошлом году ребята привезли 3 награды, и это было сенсацией.

В этом году к радости побед еще одна гордость для Культурной столицы: региональная программа Санкт-Петербурга получила спецприз за оригинальный саундтрек.

Представляем наших победителей:

В номинации «Битбокс»

1 место – Даниэль Максатов

В номинации «Авторская песня»

3 место – Нина Строкова

Номинация «Цирковое искусство»

2 место – Андрей Кутепов, Даниил Аллес

3 место – Рената Гареева 

Cheer Dance Show 

3 место –  Needles

«Я видела, что судьи нам подтанцовывали, никто не привёз с собой ростовую игрушку – Льва, а мы везде возим, это наш символ. Мы давно хотели поставить что-то русское народное и вот понеслась. продумывали год назад этот номер для соревнования, мы победили с ним в Хорватии и стали серебряными призёрами Чемпионата мира среди студентов в 2019. Вообще, это просто две мои любимые песни: «Американ бой» группы «Комбинация» и Никель Бэк. Атмосфера в зале была клевая, поэтому хочется верить что всем все понравилось», – рассказала капитан сборной по Чирлидингу Needles Вика Кострова.

Надо отметить, что подготовка у артистов из питерской делегации была сильная. Ребята целыми днями проводили на репетициях и в тренировках. Но не одни свои номера им нужно было отрабатывать. Визитную карточку города – региональную программу – на Студвесне показывает вся делегация.

«Фишка нашей регионалки была в коллаборации современного и классического искусства», – отмечает режиссер питерской программы Сергей Хацкевич.

Музыкальное шоу «Мечты студента» – это дивный сон внутреннего сознания. Шоу о переходе из беззаботной детской жизни во взрослую, о счастливых студенческих временах, тусовках, любви, мечтах стать знаменитым.

«Вся программа построена на каверах. Мы сами писали музыку. Это очень понравилось жюри. Песня Карауловой «Ты не такой» в рок-версии, «Дельтаплан» в современной пиано-версии, «Забирай меня скорей» – это коллаб пиано и битбокса, а музыку к песне написал наш участник в поезде, песню «Плачу на техно» переписали полностью», – гордо рассказывает Сергей.

И действительно, зал был взбудоражен, когда слышал старые треки в новой интерпретации, жюри такая подача приятно порадовала.

В следующем году руководители Студенческой весны Санкт-Петербурга планируют увезти с собой больше победителей и призовое за региональную программу.

«В период пандемии сделать нереальное шоу с таким количеством просмотров – это практически равносильно подвигу. На мой взгляд, это один из самых успешных проектов, который смогли очень быстро переформатировать и от этого он ничего не потерял. У Студвесны в Петербурге молодая творческая и очень активная команда, которая не боится пробовать новое и креативить. Студенческая весна зажгла новые звезды в Петербурге в этом году. Это молодежь, которая уже готова покорять главные сцены этой страны. Все ребята очень яркие, талантливые и, главное, искренне верят в свое дело и любят его. А это очень важно для жизненных побед. Желаю победителям не останавливаться на достигнутом, вас ждут новые трамплины! А всей делегации сказать, что я и весь Петербург гордятся вами! Вы подтвердили статус нашего города как творческой и культурной столицы России, вы себе доказали, что для вас нет невозможных задач!» - говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Комитет традиционно поддерживает петербургскую «Студенческую весну». На мероприятие Комитетом была выдана субсидия, и в этом году оно прошло в сдвоенном формате: онлайн и оффлайн из-за ограничений. Более 600 тысяч знрителей посмотрели финальный концерт.

Источник: Комитет по молодежной политике
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