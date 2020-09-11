Петербургский студент - лучший в российском битбоксе

Студент Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Даниэль Максатов - победитель Российской студенческой Весны в номинации «Битбокс».

Он победил в прошлом году, и вновь привез награду в Петербург в 2020. Максатов признается, что решил снова участвовать в Студвесне, потому что это отличная возможность познакомиться с новыми ребятами со всей страны и увидеть старых друзей.

«В прошлом году я ездил с более музыкальным номером, а в этом у меня не было ни одного кавера. Это уже приелось и хотелось не повторяться. Я сделал номер более мощным с технической точки зрения. Я подготовил свой номер за неделю, в начале накидал идеи. Я исхожу из того, сколько у меня времени есть на выступление. Например, 3 минуты. Разбираю свои фишки: какая сложнее и будет отмечена профессионалом, а какая понравится обычному человеку, делаю плавный переход и - готово. На этот раз выбрал музыкальный грайм, а потом сделал хаус с новыми связками, дапстеп и драм энд бейс. Я понимал, что будет интересно слушать. Старался менять ритмы», - рассказывает Даниэль.

Парень после выступления был уверен, что займет первое или второе место. Он наблюдал за кулисами за остальными участниками и отметил, что у арсенал звуков каждого номинанта подходит для победы, но они неправильно его используют, то есть неправильно подбирают материал.

«Я бы может попробовал выступать с партнером уже на Чемпионате России или Европы. В соревнованиях такого уровня даже есть отдельная категория. Пока я не нашёл такого человека», - говорит Даниэль. Так что талантливым молодым битбоксерам, кто также хочет поработать в паре, можно смело обращаться к Максатову.

«Я планирую заниматься битбоксом, пока челюсть не отвалится, он очень важен для меня. Родные вначале не понимали моего увлечения. Мама переживала, что у меня все будет болеть, потом увидели, что я приношу награды. Теперь только гордятся и радуются. В этом году сказали: «Молодец сынок», - говорит он.

В планах у студента – развивать талант и дальше. «Я рад, что приношу городу трофеи. Для дальнейшего продвижения нужно делать себе имя с помощью ютуба, писать заказчикам. На это нужно много времени, а я учусь и работаю, и немного ленюсь. Хотел бы чаще бывать на корпоративах, фестивалях, выступать на коммерции», - признается парень.

Справочно:

В донской столице завершился фестиваль «Российская студенческая весна». 2000 участников из 70 регионов России показывали свой талант на протяжении 5 дней. В делегации из Санкт-Петербурга целых 5 победителей. Такой результат впервые за всю историю питерской Студвесны. В прошлом году ребята привезли 3 награды, и это было сенсацией. В этом году к радости побед еще одна гордость для Культурной столицы: региональная программа Санкт-Петербурга получила спецприз за оригинальный саундтрек.