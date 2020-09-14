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Питерец.ру » Культура » В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
twimg.com
В Военно-медицинском музее Минобороны РФ стартовала тематическая неделя «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ стартовала тематическая неделя «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по мотивам произведений Артура Конан-Дойля.

В рамках недели запланированы квест-игры, детективные маршруты по выставке и основной экспозиции музея, селфи с персонажами любимых произведений в «лаборатории Шерлока Холмса и доктора Ватсона», музейное представление «Вечер Анатомического театра», обзорные экскурсии «Медицина России с древнейших времён до наших дней» и т.д. Посетители смогут оказаться в роли врача XIX века и совершить научные открытия.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

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