Сегодня, в Год памяти и славы и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в Военно-медицинском музее (ул. Введенского канала, 6) пройдет открытие Музея памяти жертв нацизма.

Основная цель создания музея - препятствовать фальсификациям истории и сформировать у подрастающего поколения граждан Российской Федерации четкое представление о событиях Второй мировой войны, ведущей роли Красной армии и Советского Союза в освобождении Европы.

В годы Великой Отечественной войны и сразу после нее в музей поступили документы, отражающие ужас повседневной жизни нацистских концлагерей, личные вещи людей, уничтоженных в газовых камерах, материальные свидетельства бесчеловечных медицинских экспериментов и массового уничтожения. Собрание музея пополнилось фотографиями, сделанными экспертами в концлагерях в процессе расследования злодеяний нацизма, зарисовками фронтовых художников, увидевших лагеря после освобождения. В 1950-60-х гг. военные медики – бывшие узники Майданека, Освенцима, Равенсбрюка, Заксенхаузена и десятков других концлагерей и лагерей для военнопленных – передали в музей воспоминания о пережитом.

В основу экспозиции положены материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК), а также материалы Нюрнбергского процесса, которые были переданы после его окончания в Военно-медицинский музей.

В экспозиции музея использованы средства современного искусства: динамическая композиция на тему Псалма 87, скульптурная композиция «Помни о тени» художника Игоря Баскина, авторские плакаты Сергея Вепрева, члена Союза художников Санкт-Петербурга и выступление театра «Нити».