ента новостей

16:02
Фестиваль «Летние чтения»
15:45
44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль
15:42
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»
15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
15:31
295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю
14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
10:01
Выбор в пользу самообразования
09:40
Что с малым бизнесом?
15:12
В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ
14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
14:43
В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа
11:40
В Петербурге задержали домушников
10:12
Восстановление турпотока
09:50
Игнорирование самоизоляции
15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
13:54
В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего
13:44
В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика
13:39
На строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" взорвался газ
13:13
В Петербурге подожгли иномарку
12:08
В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи
12:05
В Петербурге стартует квест «Фронтовые треугольники»
10:42
В Ленобласти открылти доступ в лес
10:40
В центре Петербурга ограничат движение транспорта
09:32
Коронавирус в бассейне
08:53
Теперь можно стричься
17:39
В Петербурге общественники взяли на контроль нападение на волонтера
10:22
Как жара влияет на коронавирус?
10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
19:36
Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»
16:43
Петербуржцы присоединились к акции #ялюблюРоссию
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Летние чтения»

Фестиваль «Летние чтения»

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В этом году фестиваль «Летние чтения» пройдет в онлайн-формате

С 23 июня по 2 июля пройдут «Летние чтения». Фестиваль познакомит вас с произведениями из списка второй номинации — книг, изданных на русском языке. 

В этом году Летние чтения пройдут в онлайн-формате. Познакомьтесь с 46 писателями из 25 стран в течение 10 дней даже не выходя из дома. Как? Просто смотрите и слушайте наши онлайн-трансляции «Фестиваля летних чтений — 2020» в группе ВКонтакте https://bit.ly/3ek889m или на официальном канале библиотеки в YouTube https://bit.ly/3e3qDim

В акции участвуют актеры Молодежного театра на Фонтанке, Театра Поколений, Театра
Дождей, Театра «На Литейном», театра «Кромлех», Государственного академического театра
имени Ленсовета и Российского государственного института сценических искусств.
Отличительной чертой «Летних чтений» этого года станет онлайн-встреча с писателем-
номинантом Филиппом МакДона, известным ирландским поэтом, литератором, переводчиком
и дипломатом, в 2009-2013 гг. - Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в РФ, а
также стихи на русском и английском языках в исполнении автора.

Проголосовать за любимого автора и увидеть полный список можно здесь: https://pl.spb.ru/lib/projects/pages/readers-2020/ 

Узнать расписание представлений книг и авторов, а также встреч с актерами, которые будут озвучивать новые книги можно в статье: https://bit.ly/3hCmkwz

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-03-2020, 19:37
Выставка «Энергия притяжения»
6-01-2015, 07:35
Детский драматургический фестиваль
10-05-2018, 09:25
Выгода летних кафе
7-08-2015, 09:36
Театру «На Литейном» придется оставаться в подчинении области
6-02-2016, 19:25
XII Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" пройдет в Петербурге
18-06-2015, 08:21
Театр «На литейном» обратился к губернатору с просьбой перевести его в подчинение города

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
193
Вчера, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
536
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
947
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх