Фестиваль «Летние чтения»

С 23 июня по 2 июля пройдут «Летние чтения». Фестиваль познакомит вас с произведениями из списка второй номинации — книг, изданных на русском языке.

В этом году Летние чтения пройдут в онлайн-формате. Познакомьтесь с 46 писателями из 25 стран в течение 10 дней даже не выходя из дома. Как? Просто смотрите и слушайте наши онлайн-трансляции «Фестиваля летних чтений — 2020» в группе ВКонтакте https://bit.ly/3ek889m или на официальном канале библиотеки в YouTube https://bit.ly/3e3qDim .

В акции участвуют актеры Молодежного театра на Фонтанке, Театра Поколений, Театра

Дождей, Театра «На Литейном», театра «Кромлех», Государственного академического театра

имени Ленсовета и Российского государственного института сценических искусств.

Отличительной чертой «Летних чтений» этого года станет онлайн-встреча с писателем-

номинантом Филиппом МакДона, известным ирландским поэтом, литератором, переводчиком

и дипломатом, в 2009-2013 гг. - Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в РФ, а

также стихи на русском и английском языках в исполнении автора.

Проголосовать за любимого автора и увидеть полный список можно здесь: https://pl.spb.ru/lib/projects/pages/readers-2020/

Узнать расписание представлений книг и авторов, а также встреч с актерами, которые будут озвучивать новые книги можно в статье: https://bit.ly/3hCmkwz