С 10 марта по 28 апреля 2020 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке будет открыта выставка «Энергия притяжения», посвященная 40-летию со дня основания Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

В театральном сезоне 2019-2020 года Молодежный театр на Фонтанке отмечает несколько важнейших для его истории дат, в частности, 40-летие со дня основания. Давняя крепкая дружба связывает два коллектива – Молодежный театр и Санкт-Петербургскую государственную Театральную библиотеку. Потому неслучайно в стенах Театральной библиотеки открывается выставка, посвященная этому событию.

Молодежный театр давно и прочно занимает свое особое место в жизни театрального Петербурга. Суть взаимоотношений Театра и его зрителя, очень точно определяет название выставки – «Энергия притяжения». Фотографии, афиши, костюмы позволяют проследить историю Молодежного театра от возникновения до наших дней, восстановить в памяти сцены из спектаклей, вглядеться в лица любимых актеров.

Выставка будет работать в период: 10.03. – 28.04.2020 г.

в помещении библиотеки по адресу: ул. Зодчего Росси, 2 (вход с пл. Островского)

Телефон для справок: (812) 571-77-11.

Вход свободный.