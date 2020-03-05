ента новостей

19:42
Специалистам образовательных организаций Невского района представили уникальный опыт работы Центра «КОНТАКТ»
19:37
Выставка «Энергия притяжения»
17:11
В Кубке России «Зенит» пересилил «Ахмат» в дополнительное время
15:48
Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке
09:38
Петербуржцы стали активно скупать валюту
09:18
Закон о митингах смягчать не стали
23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
20:10
Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка
20:00
Выставка «Интро»
19:54
Выставка «Геометрия любви»
19:45
Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником
08:28
Улица в честь Немцова
08:09
Карантин из-за простуды и гриппа
23:35
Победа СКА и дубль Хаудена
17:11
«Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга
09:11
8 марта не будет?
08:34
Появляются самозанятые
15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»
08:24
Их проверят на опасный вирус
08:20
Горячее питание в школах
10:20
Что будет с посуточной арендой?
09:38
Спас на Крови передадут церкви?
22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
07:34
Конституцию изменят?
07:15
Сколько человек в Петербурге?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Энергия притяжения»

Выставка «Энергия притяжения»

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке будет открыта выставка «Энергия притяжения»

С 10 марта по 28 апреля 2020 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке будет открыта выставка «Энергия притяжения», посвященная 40-летию со дня основания Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

В театральном сезоне 2019-2020 года Молодежный театр на Фонтанке отмечает несколько важнейших для его истории дат, в частности, 40-летие со дня основания. Давняя крепкая дружба связывает два коллектива – Молодежный театр и Санкт-Петербургскую государственную Театральную библиотеку. Потому неслучайно в стенах Театральной библиотеки открывается выставка, посвященная этому событию.

Молодежный театр давно и прочно занимает свое особое место в жизни театрального Петербурга. Суть взаимоотношений Театра и его зрителя, очень точно определяет название выставки – «Энергия притяжения». Фотографии, афиши, костюмы позволяют проследить историю Молодежного театра от возникновения до наших дней, восстановить в памяти сцены из спектаклей, вглядеться в лица любимых актеров.

Выставка будет работать в период: 10.03. – 28.04.2020 г.

в помещении библиотеки по адресу: ул. Зодчего Росси, 2 (вход с пл. Островского)

Телефон для справок: (812) 571-77-11.

Вход свободный.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

30-01-2020, 13:10
Выставка «В легком жанре»
25-12-2019, 20:45
Выставка «Николай Буров. Профессия – артист, призвание - петербуржец»
10-12-2019, 11:35
Театральный гала-тур
19-11-2019, 11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
26-08-2019, 12:23
Выставка «Театр Григория Дитятковского»
18-01-2015, 11:42
Юбилей Театра Дождей

Происшествия на дорогах

0
378
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
458
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
601
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
608
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх