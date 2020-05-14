Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»

Во время пандемии короновируса каждый театр продумывает свою стратегию развития и реализации творческого потенциала артистов. ТЮЗ имени А.А. Брянцева предлагает зрителям узнать поближе тех, кого они с любовью и вниманием привыкли лицезреть на сцене театра. Серия прямых эфиров с ведущими актерами ТЮЗа началась 15 апреля, и за это время случилось уже 8 творческих встреч. Эфир с утонченной, интеллигентной Анной Дюковой, известной Санкт-Петербургу по ролям в спектаклях: «Доходное место», «Бешеные деньги», «Зимняя сказка», «Дорогая Елена Сергеевна», «Контракт», набрал 30 000 просмотров. Духовная сила актрисы, стремление говорить правду и размышлять о главных вопросах мироздания, просвечивает сквозь любой образ, включая зрителя в активный художественный диалог.

Анна Дюкова – творческий человек с рождения. Родители-актеры долго искали себя и путешествовали по России, в итоге стали работать в Архангельском театре драмы. Закулисное детство, выход на сцену в спектаклях по Федору Абрамову, участие в школьных постановках и мечта служить в МДТ сподвигли к тому, что Анна поехала поступать в Москву. В итоге оказалась в Ярославле, где отучилась два курса на кафедре театра кукол, а затем поступила в СПбГАТИ.

Анна Дюкова: «Школа очень важна. Мои учителя были хорошие люди. Вячеслав Вадимович Борисов научил, что актеры театра кукол - филигранные, синтетичные мастера. Александр Николаевич Куницын – такой сильный, но в то же время интеллигентный, нежный, трепетный человек, дал основы актерского мастерства и воспитал любовь к профессии».

По окончании театральной академии Анна была приглашена в труппу ТЮЗа, где уже работает 20 лет. За это время были главные роли в спектаклях «Маленький принц», «Горе от ума», «Тартюф», «Подросток», «Месье» и других. Сейчас в репертуаре актрисы – 12 работ. По признанию Анны, на данный момент самой любимой является роль в постановке «Дорогая Елена Сергеевна». Неудивительно: глубоко искренняя, одинокая, самоотверженная, желающая довериться окружающим и твердо стоящая на своем героиня в исполнении Анны Дюковой – смысловой стержень спектакля. Ее любовь к своему делу, желание врачевать души и вселять нравственное начало в детей восхищает, но даже самая стойкая вера в какой-то момент оказывается сломленной от всего ужаса и дикости ситуации. За несколько часов героиня успевает пройти разные эмоциональные состояния: от святой убежденности в собственных словах и идеалах до чувства вины и желания уйти из профессии. Она отчаянно пытается воззвать к человечности детей и в конце концов ей это удается. Но какой ценой?! Уникальность данной работы, билеты на которую молниеносно раскупают, в животрепещущих вопросах, касающихся взаимоотношений взрослых и детей, вечной борьбе взглядов разных поколений. Спектакль был создан группой артистов, в нем занятых, под руководством Александра Иванова, актера театра.

Анна Дюкова: «Нам хотелось объединить некую компанию людей, которым в данный момент была очень нужна работа. Пьесе образовалась случайно, как и наше желание сделать ее. Сначала думали, что она будет неактуальной - написана в 80-е годы. Но потом мы поняли, что это можем быть интересно, современно, актуально и жёстко, и сошлись на том, что хотим репетировать данный материал. Репетировали самостоятельно целый год, показали художественному руководителю театра, который одобрил работу. Саша Иванов - глубокий и тонко чувствующий человек, стал нашим стержнем, локомотивом. «Дорогая Елена Сергеевна» - выстраданная постановка, на которую мы всегда собираемся с любовью, рвением. На этом спектакле все живут и дышат одновременно, а это самое ценное для актера».

Другая потрясающая работа актрисы – в спектакле Уланбека Баялиева «Зимняя сказка». Кокетливая, чистая, волевая, цельная Гермиона в исполнении Анны Дюковой – прямая противоположность вспыльчивому, властному Леонту, который с легкостью готов разрушить счастье, покой и мир, тщательно созданный его близкими. Обвиненная в безнравственности и государственной измене королева (не только по статусу, а по духовным качествам!) готова уповать на волю богов и ждет предсказание от оракула, которое не может таить ошибки. Вера в справедливость помогает героине выйти из спокойного созерцания и наполненности материнством и вступить в борьбу за свою правду и непорочность. За что оказывается вознаграждена в финале спектакля: любовь и чистота торжествует, сияя во взгляде актрисы.

Анна Дюкова: «Уланбек Баялиев – прекрасный человек и интересная личность, нечасто бывает, когда находишь общий язык с режиссером. Легкость этой постановки просвечивает даже в падающем снеге, «Зимняя сказка» - чистый спектакль, мощный благодаря актерскому составу и работе талантливого режиссера».

И совсем другой образ раскрывается в спектакле «Бешеные деньги», где Анна Дюкова играет капризную и воспитанную на меркантильных ценностях героиню. Лидочка стремится получать, не задумываясь о том, каким трудом добываются деньги, желает блистать и покорять, полностью рассчитывая на абсолютную любовь со стороны окружающих. Анна Дюкова умело обыгрывает женские капризы, с юмором и блеском очаровывает зрительный зал. Появление сознательности, верности, попытки услышать своего мужа, горячо любящего ее – путь изменения героини, который очень аккуратно и в тоже время неумолимо нарисован актрисой. В Лидочке происходит переоценка ценностей благодаря неустанному желанию ее мужа раскрыть глаза на истинное положение вещей, а также собственному внутреннему взрослению. Прекрасный и тернистый путь полон боли расставания с иллюзиями, которые владели ее сердцем всю жизнь, но он чист и мудр.

Анна Дюкова: «Это моя одна их первых главных ролей, которая долгое время была любимой. Но я расту, со мной углубляются мои мысли и чувства. Я советский ребенок, несколько консервативный человек, поэтому классическая литература мне близка. Современные пьесы мне тоже интересны, но к ним нужно найти особый подход. Тимур Салихов нашел его и поставил пьесу Майкла Бартлетта «Контракт»».

Эта удивительная, жесткая, фантасмагоричная работа ставит под сомнение существование свободы у человека, который всегда стремится играть определенную социальную роль и иногда не может остановиться в собственных желаниях. В «Контракте» раскрывается офисная история: при приеме на работу озвучивается определенный кодекс компании, одним из главных правил которого оказывается запрет на выстраивание личных отношений в коллективе. С этим с легкостью соглашается героиня Алисы Золотковой, привлеченная холодной мощью и властностью топ-менеджера, которого играет Анна Дюкова. Юная девушка готова пойти на любые, самые страшные жертвы ради карьерного роста, и это ломает героиню. Анна Дюкова воплощает несгибаемую волю системы, для которой не существует никаких человеческих ценностей. Культивирование работы как сублимации любви пугает своей маниакальной зацикленностью. Анна Дюкова безжалостно играет само воплощение зла, такое привлекательное и манящее, сулящее удивительные блага и удовольствия, поднимающего человека выше в собственных глазах. Амбиции и желание самореализации – опорные клавиши человеческой души, на которых с легкостью играет героиня Анны Дюковой, опытный манипулятор, тоже некогда отринувший бога. Стильная, современная постановка позволяет раскрыться новым граням таланта актрисы: несмотря на всю тьму, постановка венчается арией La crimosa Моцарта, гимном Господу, горячей просьбой даровать людям покой и свет.

Анна Дюкова: «Я верю, что любая новая роль принесет мне что-то новое. Если артист понимает, что говорит, его организм играет сам. Поэтому для артиста очень важна самоорганизация, желание идти вперед, сила воли, стремление держать себя в форме – читать, слушать хорошую музыку. Процесс поиска - самый трудный и самый интересный в работе над постановкой, для этого нужно активизировать все свои чувства, способности и знания. До начала карантина я успела ввестись за 4 дня до премьеры в спектакль Независимого театра «За белым кроликом» Романа Кагановича – это был потрясающий опыт!».

Другие роли Анны Дюковой, будь то Анна Сергеевна из спектакля «Отцы и дети», искренне стремящаяся поддаться порыву, но боящаяся потерять цельность и контроль над собственной жизнью, Аннинька из «Иудушки из Головлева», с неприкрытой болью и одиночеством желающая забыть себя и все свои идеалы, тетушка Йос из работы «Зима, когда я вырос», отрешенная, намеренно убегающая от страшных картин прошлого, инфантильная, болезненная героиня, или одичавшая, истерично-храбрящаяся Луиза из «Маленьких трагедий», пытающаяся перехитрить смерть, или энергичная и практичная миссис Отис из «Кентервильского привидения», для которой не существует нерешаемых дел – привлекают своей глубиной, многообразием человеческих желаний и самобытностью. Анне Дюковой, глубоко развитой, познающей, статной, цельной, любящей свою профессию, удается в каждой роли найти смысловое зерно и раскрыть амплитуду переживаний человеческой души. В прямом эфире Анна говорила о желании сыграть яркую историческую личность и огромной тоске по сцене и любимому театру. Пусть все желания сбудутся: героические роли, в которых можно явить глубину актерского диапазона – то, что естественно притягивает ум и красота актрисы. Сейчас в группе ТЮЗа Вк можно увидеть онлайн-трансляции спектаклей, что позволит скрасить тоску по театру и приблизить радостный миг встречи с любимыми актерами. Следите за афишей!



Дарья Виноградова