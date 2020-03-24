В Петербурге отремонтируют станцию метро «Кировский завод»

Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта стилобата здания станции провели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Кировский завод» - станция Петербургского метрополитена, расположенная на Кировско-Выборгской линии между станциями «Нарвская» и «Автово», - была открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена «Автово» - «Площадь Восстания». 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия станция внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения и в настоящее время находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга.

Цель капитального ремонта - устранение дефектов и улучшение эксплуатационных характеристик строительных конструкций стилобата. Работы направлены на сохранение исторического облика станции, а также сохранение объемно-пространственного решения здания.

В рамках реализации проекта, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, планируется выполнить капитальный ремонт стилобата вестибюля станции «Кировский завод», спроектированного архитектором А.К. Андреевым и инженером О.В. Ивановой в характерном для пятидесятых годов ХХ века классическом стиле. Прямоугольник здания, расположенного на углу улицы Васи Алексеева и проспекта Стачек, образуют 44 дорические колонны с каннелюрами, из-за чего своими очертаниями оно напоминает древнегреческий храм.

Проектом предусмотрено устройство гидроизоляции строительных конструкций и полов помещений стилобата для предотвращения поступления влаги, устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия по несъемной опалубке, создание в помещениях под стилобатом нормального температурно-влажностного режима эксплуатации, удаление слоев увлажненной грязи и гидроизоляция полов. Также здесь отремонтируют растворные швы между известняковыми плитами бутовой кладки, демонтируют и установят новые несущие кирпичные конструкции простенков между колоннами, конструкции перекрытия и стены боковых лестниц, установят строительные конструкции в исторических границах и воссоздадут облицовку стен и покрытие полов стилобата.

Кроме того, планируется переложить исторические гранитные ступени лестниц сооружения, обустроить наружный дренаж по периметру станции и отвод в колодец ливневых вод, устроить продухи пространства стилобата с диффузорами из гранита и компенсационные зазоры в перекрытии и стенах.

Проект разработан ООО «АЖИО». Застройщик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен».