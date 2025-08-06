Петербург выставил на торги десятки памятников в Апраксином дворе

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга объявили о проведении аукционов на право аренды примерно 30 объектов, расположенных в историческом комплексе Апраксин двор. Информация о предстоящих торгах размещена на портале Российского аукционного дома. С будущими арендаторами, выигравшими аукционы, будут заключены соглашения сроком на три года.

Значительная часть предлагаемых зданий имеет статус объектов культурного наследия и нуждается в реставрации. Состояние многих построек оставляет желать лучшего: фасады закрыты строительной сеткой, а напольные покрытия частично демонтированы.

В числе выставленных на торги объектов – двухэтажное здание, построенное в 1872 году, начальная стоимость которого составляет 6,2 миллиона рублей. Объект расположен по адресу: улица Садовая, дом 28–30, корпус 46, литера 46. По мнению представителей общественности, если бы Апраксин двор был продан по балансовой стоимости, это принесло бы в городской бюджет более 1,6 млрд. руб.