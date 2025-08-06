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Питерец.ру » Экономика » Петербург выставил на торги десятки памятников в Апраксином дворе

Петербург выставил на торги десятки памятников в Апраксином дворе

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
catalog.lot-online.ru
Городские власти ищут инвесторов для реставрации и сохранения исторических зданий в центре Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга объявили о проведении аукционов на право аренды примерно 30 объектов, расположенных в историческом комплексе Апраксин двор. Информация о предстоящих торгах размещена на портале Российского аукционного дома. С будущими арендаторами, выигравшими аукционы, будут заключены соглашения сроком на три года.

Значительная часть предлагаемых зданий имеет статус объектов культурного наследия и нуждается в реставрации. Состояние многих построек оставляет желать лучшего: фасады закрыты строительной сеткой, а напольные покрытия частично демонтированы.

В числе выставленных на торги объектов – двухэтажное здание, построенное в 1872 году, начальная стоимость которого составляет 6,2 миллиона рублей. Объект расположен по адресу: улица Садовая, дом 28–30, корпус 46, литера 46. По мнению представителей общественности, если бы Апраксин двор был продан по балансовой стоимости, это принесло бы в городской бюджет более 1,6 млрд. руб.

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