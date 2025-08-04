В Петербурге взлетели цены на стройматериалы

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост стоимости строительных материалов. По данным аналитиков рынка, увеличение цен особенно затронуло сыпучие материалы – щебень и песок, которые подорожали на 10%. Есть опасения, что цены будут расти и в дальнейшем. Кроме того, возникает вероятность возможного дефицита стройматериалов.

Возник конфликт между перевозчиками и отправителями грузов. Причиной которого стало вступление в силу изменений в законодательстве. Согласно этим изменениям, с июля 2025 года владельцы грузовиков могут быть оштрафованы на 150 тыс. руб. за превышение габаритов всего на 10 см, в то время как до июля 2025 года максимальный штраф за такое нарушение составлял 2,2 тыс. руб.

Перевозчики утверждают, что практически невозможно соблюдать закон, поскольку на карьерах отсутствуют весы, и загрузка инертных материалов производится приблизительно. Они также отмечают, что часто завышенные показания на автоматических пунктах весогабаритного контроля обусловлены техническими неисправностями самих АПВГК, а не перегрузом.