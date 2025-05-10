Элитная недвижимость в Петербурге: прогнозы цен

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб прогнозируется увеличение стоимости элитной недвижимостью. Причем этот рост будет большим, чем в Москве и Сочи, где цены должны увеличиться на до 13% и 10%. В Северной столице же ожидается, что элитное жилье подорожает на 13%.

По мнению экспертов, такой рос цен в СПб обусловлен реализацией двух серьезных проектов – строительством ЖК «ЛДМ» и ЖК «Моисеенко, 10». Кроме того, сказывается ограниченное предложение в данном сегменте рынка.

По имеющимся данным, в начале 2025 года договоров долевого участия с премиум- и элитной недвижимостью оказалось на 46% меньше, чем в тот же период 2024-го. Так что существуют объективные предпосылки для серьезного роста цен.