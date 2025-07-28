В Петербурге аренда жилья резко подорожала

«Питерец.ру» сообщает, что цены на съемное жилье в Санкт-Петербурге продемонстрировали существенный скачок за прошедший квартал. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора рынка недвижимости. Повышение стоимости аренды коснулось как однокомнатных квартир, так и более просторных вариантов.

Эксперты связывают подорожание с несколькими факторами. Во-первых, наблюдается сезонный рост спроса, характерный для летних месяцев. Во-вторых, увеличение туристического потока также оказывает влияние на рынок аренды, поскольку многие туристы предпочитают снимать квартиры вместо гостиниц. В-третьих, общее состояние экономики и инфляция также способствуют росту цен на недвижимость, в том числе и на аренду.

Арендаторам следует учитывать сложившуюся ситуацию при планировании бюджета на жилье. Возможно, стоит рассмотреть варианты в пригородах или в районах с менее развитой инфраструктурой, где цены на аренду могут быть более доступными. Также рекомендуется внимательно изучать предложения на рынке и сравнивать цены, чтобы найти наиболее выгодный вариант.