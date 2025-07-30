Вложения в образование: ремонт двух вузов Петербурга обойдется в 85 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что двух университетов Санкт-Петербурга ожидает масштабный ремонт, на который выделено свыше 80 млн. руб. Это НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта и СПбГУПТД. Финансирование позволит обновить ключевые объекты инфраструктуры, что существенно улучшит условия обучения и работы в вузах.

На выделенные средства будет произведен ремонт кровли и помещений. Обновление материально-технической базы вузов – важный шаг в повышении качества образования и создании благоприятной среды для развития студентов и преподавателей.

Предполагается, что ремонтные работы позволят не только улучшить внешний вид зданий, но и повысить их энергоэффективность, а также создать более комфортные и современные условия для учебного процесса. Инвестиции в образование – это вклад в будущее города и страны.