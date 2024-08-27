Увеличились продажи жилья класса «комфорт»

«Питерец.ру» отмечает, что на рынке жилой недвижимости Северной столицы зафиксирован рост продаж. Речь идет о жилье класса comfort – в 1-ю половину 2024-го его продажи увеличились на 23%. Наибольшие показатели зафиксированы в Невском, Приморском и Московском р-нах СПб. Доля спроса на недвижимость этой группы составила там 19%, 15% и 14%.

Аналитики связывают рост продаж с двумя факторами. Во-первых, на 33% увеличился объем предложения в данной сфере, что повлияло и на спрос. Во-вторых, люди торопились приобретать жилье по льготной программе ипотеки, поскольку ее срок заканчивался.

Что касается стоимости квартир комфорт-класса, то они в текущем году подорожали на 13,5%. При этом средний чек покупки составил 10 млн. руб. Наиболее высокие цены зафиксированы в Центральном р-не – там за кв. метр такого жилья просят почти 349 тыс. руб.