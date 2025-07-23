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Питерец.ру » Экономика » Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?

Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Стало известно, какие объекты недвижимости и по какой цене более востребованы на рынке аренды жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики выяснили, какие квартиры пользуются наибольшим спросом у арендаторов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Исследование рынка позволило определить наиболее популярные типы жилья и среднюю стоимость аренды. Оказалось, что чаще всего ищут небольшие квартиры-студии и однокомнатные варианты в спальных районах города и ближайшем пригороде.

Основным критерием выбора для большинства арендаторов остается цена. Наиболее востребованы объекты с ежемесячной платой, не превышающей определенный порог, который варьируется в зависимости от района и состояния квартиры. В среднем для города на Неве он составляет 38 тыс. руб., для области – 27,7 тыс. руб.

Важным фактором также является транспортная доступность и наличие развитой инфраструктуры в районе проживания. Помимо этого, арендаторы обращают внимание на наличие необходимой мебели и бытовой техники. Квартиры с современным ремонтом и оборудованные всем необходимым для комфортного проживания сдаются быстрее и по более высокой цене. Тенденция к увеличению спроса на аренду жилья в пригородах связана с более доступной стоимостью и экологической обстановкой.

Таким образом, рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области характеризуется высоким спросом на бюджетные варианты квартир, расположенные в районах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.

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