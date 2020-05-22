Стоимость аренды квартир в трех крупных городах РФ проанализировал агрегатор ONREALT.RU

Сайт ONREALT.RU проанализировал и сравнил стоимость аренды квартир разных типов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

Повод для переезда у всех разный: один ищет возможности успешно построить карьеру, другой хочет повысить комфорт и уровень жизни, а для кого-то толчком для переезда послужил климат. Но всех объединяет проблема поиска нового жилья, постоянного или временного. Агрегатор недвижимости Onrealt.ru проанализировал более 40 000 предложений арендодателей по трём лучшим городам для переезда на основе исследования ВЦИОМ. Для наглядности сайт составил инфографику.

Краснодар

Этот город-миллионник обладает как развитой инфраструктурой, так и благоприятным южным климатом. Краснодар – один из самых популярных и вместе с тем недорогих городов для переезда.

Наиболее бюджетный вариант съемного жилья – комната в квартире. Средняя стоимость аренды комнаты по Краснодару – 7 100 руб., но таких предложений сравнительно немного – 364.

Однокомнатная квартира в Краснодаре в среднем стоит 14 600 руб. в месяц. Такую квартиру снять будет легко, ведь общее число предложений – 3 061.

Как вариант однокомнатной квартиры можно рассматривать студию. Средняя стоимость аренды таких предложений – 13 000 руб., а их количество – 388.

Съемных двухкомнатных квартир в Краснодаре 1 059, а снять двушку можно за 18 600 руб. Подробную информацию можно посмотреть на странице https://onrealt.ru/krasnodar/snyat-kvartiru-2-komnatnuju.

Самый нераспространенный вариант съемной квартиры – трехкомнатная. Предложений по Краснодару всего 180, а стоимость аренды – в среднем 28 900 руб.

Санкт-Петербург

Комната во втором по значимости российском городе в среднем стоит 11 800 руб. в месяц, причем в Питере это самый популярный тип арендного жилья (5 141 предложение).

Однушку можно снять за 22 000 руб., а количество таких предложений в Питере – 1 252.

Студия обойдется в 20 500 руб. в месяц, и найти ее будет проще однокомнатной квартиры, ведь количество предложений – 3 437 квартир.

Двухкомнатных квартир для съема в Санкт-Петербурге – 625, а средняя стоимость аренды – 31 400 руб. в месяц.

Съемных трехкомнатных квартир на весь Питер всего 168. Средняя стоимость аренды – 53 300 руб.

Москва

Предложений по съемным комнатам в столице почти 10 000, а также это самый бюджетный вариант жилья в Москве со средней стоимостью в 15 000 руб. в месяц.

Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 31 900 руб. Количество предложений – 7 741.

А вот студия в Москве обойдется дороже. Средняя стоимость аренды в Москве – 37 500 руб., а количество предложений – всего 1 161.

Двушка в среднем выйдет в 43 600 руб. в месяц, а количество съемных квартир – 5 804.

Трехкомнатных квартир для съема в столице – 1 944, а средняя стоимость аренды – 68 700 руб.